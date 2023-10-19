Кристина Агілера схудла на 20 кілограмів та змінилась до невпізнаваності
42-річна Кристина Агілера здивувала фанів своїм зовнішнім виглядом. Ще кілька тижнів тому співачка публікувала фото себе з апетитними формами, проте днями вона з'явилася на публіці незвично стрункою.
Шокувала схудненням зірка на шоу Джиммі Кіммела.
Назад у 2013
Фізична форма Кристини Агілери змінювалася протягом останніх 15 років з того моменту, як зірка народила свою першу дитину у 2008 році.
Співачка то набирала вагу, то худла, проте завжди казала, що обожнює себе у будь-якому вигляді.
Прихильники вважають, що найліпший вигляд Агілера мала у 2013 році, коли їй вдалося схуднути після народження першої дитини. Проте у 2014 Кристина народила вдруге і знову набрала вагу.
За останні роки всі вже звикли до пишних форм співачки, і тут днями вона шокувала своєю появою на шоу Джиммі Кіммела.
Агілера зявилася в обтягуючому одязі і показала струнку фігуру. Медіа пишуть, що вона схудла десь на 20 кілограмів, проте сама зірка ці зміни поки не коментувала.
Прихильники були вражені і зазначили, що Кристина має такий само класний вигляд, як і у 2013 році.
Нагадаємо, невпізнавана Агілера з новою зачіскою похизувалася пишними формами у корсеті.
Також ми писали, що Кристина Агілера продемонструвала пишні форми у мармуровій ванній.
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