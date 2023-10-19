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Кристина Агілера схудла на 20 кілограмів та змінилась до невпізнаваності

19 жовтня 2023 16:18
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Кристина Агілера схудла на 20 кілограмів та змінилась до невпізнаваності
Співачка Кристина Агілера. Фото: instagram.com/xtina
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

42-річна Кристина Агілера здивувала фанів своїм зовнішнім виглядом. Ще кілька тижнів тому співачка публікувала фото себе з апетитними формами, проте днями вона з'явилася на публіці незвично стрункою. 

Шокувала схудненням зірка на шоу Джиммі Кіммела

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Назад у 2013

Фізична форма Кристини Агілери змінювалася протягом останніх 15 років з того моменту, як зірка народила свою першу дитину у 2008 році.

Співачка то набирала вагу, то худла, проте завжди казала, що обожнює себе у будь-якому вигляді.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Прихильники вважають, що найліпший вигляд Агілера мала у 2013 році, коли їй вдалося схуднути після народження першої дитини. Проте у 2014 Кристина народила вдруге і знову набрала вагу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За останні роки всі вже звикли до пишних форм співачки, і тут днями вона шокувала своєю появою на шоу Джиммі Кіммела.

Агілера зявилася в обтягуючому одязі і показала струнку фігуру. Медіа пишуть, що вона схудла десь на 20 кілограмів, проте сама зірка ці зміни поки не коментувала. 

 

Прихильники були вражені і зазначили, що Кристина має такий само класний вигляд, як і у 2013 році. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, невпізнавана Агілера з новою зачіскою похизувалася пишними формами у корсеті. 

Також ми писали, що Кристина Агілера продемонструвала пишні форми у мармуровій ванній.

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