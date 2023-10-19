Кристина Агилера похудела на 20 килограммов и изменилась до неузнаваемости

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina

42-летняя Кристина Агилера удивила фанатов своим внешним видом. Еще несколько недель назад певица публиковала фото себя с аппетитными формами, однако на днях она появилась в публике необычайно стройной.

Шокировала похудением звезда на шоу Джимми Киммела.

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Обратно в 2013

Физическая форма Кристины Агилеры менялась в течение последних 15 лет с того момента, как звезда родила своего первого ребенка в 2008 году.

Певица то набирала вес, то худела, но всегда говорила, что обожает себя в любом виде.

Поклонники считают, что лучше всего Агилера выглядела в 2013 году, когда ей удалось похудеть после рождения первого ребенка. Однако в 2014-м Кристина родила второй раз и снова набрала вес.

За последние годы все уже привыкли к пышным формам певицы, а на днях она шокировала своим появлением на шоу Джимми Киммела.

Агилера появилась в обтягивающей одежде и показала стройную фигуру. Медиа пишут, что она похудела где-то на 20 килограммов, однако сама звезда эти изменения пока не комментировала.

Поклонники были поражены и отметили, что Кристина выглядит так же классно, как и в 2013 году.

Напомним, неузнаваемая Агилера с новой прической похвасталась пышными формами в корсете.

Также мы писали, что Кристина Агилера продемонстрировала пышные формы в мраморной ванной.