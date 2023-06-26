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Крістіна Агілера продемонструвала пишні форми у мармуровій ванній

26 червня 2023 19:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Крістіна Агілера продемонструвала пишні форми у мармуровій ванній
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Крістіна Агілера ніколи не комплексувала та експериментувала з різними образами. Артистка вирішила порадувати прихильників фотосесією у мармуровій ванній.

Фото Агілера запостила у своєму Instagram.

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Крістіна Агілера приміряла іменний яскравий купальник та дизайнерські окуляри. Так зірка заявила прихильникам, що чекає на них на своєму концерті.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

Раніше артистка не раз провокувала не тільки виходами на червоній доріжці, а й своїми історіями з життя. Так, Агілера зізналася, що стосунки можуть мати різні рівні, а особисто її досвід інтимного життя повний незвичних рішень. Хоча, за словами зірки, втратила цноту вона запізно.

"Це було пізніше, ніж всі думають, запізно, як для дівчини, яка співає хіт Dirrty. Зараз мені кумедно про це згадувати", — розповіла артистка і додала, що ніколи не ходила на побачення з колегами, адже добре знає їх.

Зараз акторка у стосунках з Метью Ратлером. З ним зірка зустрілася на зйомках картини "Бурлеск".

"Він особлива людина, він той, з ким можеш говорити по телефону до ранку", — розповіла артистка виданню People.

У 2014 році у пари народилася донька Самер Рейн, також Агілера має сина Макса від шлюбу з Джонатоном Братманом.

Нагадаємо, співачка Крістіна Агілера активно гастролює по всьому світу. Часто артистка виступає в сонцезахисних окулярах, які корегують пропорції обличчя. Останнім часом у соцмережах все більше розмов про те, що Крістіна відвідала пластичного хірурга. 

Раніше співачка Lizzo не змогла змовчати, коли побачила черговий хейтерський коментар на своїй сторінці у соціальній мережі. Зірка жорстко відповіла недоброзичливцям.

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