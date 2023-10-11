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Невпізнавана Агілера з новою зачіскою похизувалася пишними формами у корсеті

11 жовтня 2023 14:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Невпізнавана Агілера з новою зачіскою похизувалась пишними формами у корсеті
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У вівторок Крістіна Агілера порадувала своїх 9,3 мільйона підписників закулісними кадрами з недавньої фотосесії. 42-річна співачка продемонструвала нову стрижку боб.

Фото показала в Instagram.

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Агілера також похизувалася пишними формами, одягнувши чорний корсет та оголивши стрункі ноги. Доповнила образ темним макіяжем та чорними туфлями із гострими носками. Її шию прикрашало блискуче інкрустоване діамантами намисто з кулоном та діамантовий браслет на щиколотці.

 

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

 

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

 

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

 

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

"Пориньте в злиття мистецтва та музики. Я везу в Лас-Вегас нове інтимне, спокусливе та вишукане шоу", — порадувала підписників Агілера.

Окрім майбутнього концерту вона також розповіла про запуск нового аромату.

"Я ділюся частинкою себе з моїм новим ароматом Xtina, — написала вона в Instagram. — Цей аромат був натхненний ідеєю особистої трансформації та розроблений, щоб дати вам відчуття сили та свободи".

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