Крістофер Нолан працює над новим фільмом

Режисер Крістофер Нолан. Фото: instagram.com/christophernolann/

Оскароносний режисер Крістофер Нолан перенесе глядачів до міфічної Греції у своєму новому проєкті. Кіностудія Universal Pictures оголосила, що відомий режисер зніматиме екранізацію поеми Гомера "Одіссея".

Про це повідомляє CNN.

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Стародавня поема, написана Гомером між 750 та 650 роками до нашої ери, розповідає про 10-річну подорож героя Одіссея додому після Троянської війни.

Майбутня екранізація Нолана описується як "міфічний екшн-епос, знятий по всьому світу з використанням новітньої кінотехнології IMAX".

У стрічці зіграють Зендея, Том Холланд і Роберт Паттінсон, а також володарі премії "Оскар" Метт Деймон, Люпіта Ніонго, Енн Хетеуей і Шарліз Терон.

Згідно з повідомленням Universal, "Одіссея" вперше перенесе "фундаментальну сагу Гомера на екрани IMAX" і вийде 17 липня 2026 року.

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