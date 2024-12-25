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Крістофер Нолан екранізує "Одіссею" Гомера

25 грудня 2024 13:50
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Крістофер Нолан працює над новим фільмом
Режисер Крістофер Нолан. Фото: instagram.com/christophernolann/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Оскароносний режисер Крістофер Нолан перенесе глядачів до міфічної Греції у своєму новому проєкті. Кіностудія Universal Pictures оголосила, що відомий режисер зніматиме екранізацію поеми Гомера "Одіссея".

Про це повідомляє CNN.

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Стародавня поема, написана Гомером між 750 та 650 роками до нашої ери, розповідає про 10-річну подорож героя Одіссея додому після Троянської війни.

Майбутня екранізація Нолана описується як "міфічний екшн-епос, знятий по всьому світу з використанням новітньої кінотехнології IMAX".

У стрічці зіграють Зендея, Том Холланд і Роберт Паттінсон, а також володарі премії "Оскар" Метт Деймон, Люпіта Ніонго, Енн Хетеуей і Шарліз Терон.

Згідно з повідомленням Universal, "Одіссея" вперше перенесе "фундаментальну сагу Гомера на екрани IMAX" і вийде 17 липня 2026 року.

Нагадаємо, раніше режисера разом дружиною Еммою Томас за визначний внесок у кінематограф нагородили лицарським титулом. Також ми розповідали, на які фільми кінофани чекають найбільше у 2025 році.

кіно фільм Крістофер Нолан закордонні зірки зйомки

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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