Крістофер Нолан працює над новим фільмом

Крістофер Нолан екранізує "Одіссею" Гомера
Оскароносний режисер Крістофер Нолан перенесе глядачів до міфічної Греції у своєму новому проєкті. Кіностудія Universal Pictures оголосила, що відомий режисер зніматиме екранізацію поеми Гомера "Одіссея".
Про це повідомляє CNN.
Нова робота Крістофера Нолана
Стародавня поема, написана Гомером між 750 та 650 роками до нашої ери, розповідає про 10-річну подорож героя Одіссея додому після Троянської війни.
Майбутня екранізація Нолана описується як "міфічний екшн-епос, знятий по всьому світу з використанням новітньої кінотехнології IMAX".
У стрічці зіграють Зендея, Том Холланд і Роберт Паттінсон, а також володарі премії "Оскар" Метт Деймон, Люпіта Ніонго, Енн Хетеуей і Шарліз Терон.
Згідно з повідомленням Universal, "Одіссея" вперше перенесе "фундаментальну сагу Гомера на екрани IMAX" і вийде 17 липня 2026 року.
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