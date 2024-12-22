Найочікуваніші кінопрем'єри 2025 року

Кадр з фільму "Білосніжка". Скриншот: YouTube/Disney

У 2025 році на великих екранах покажуть чимало фільмів, які з нетерпінням чекають мільярди глядачів в різних куточках світу. Від більшості з них продюсери очікують багатомільйонні збори в прокаті.

Розкажемо про п’ятірку найочікуваніших стрічок 2025 року за версією британського мовника BBC.

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Білосніжка

Це новий рімейк від студії Disney, розробка якого розпочалась у 2016-му. Оригінальний анімаційний фільм вийшов у 1937 році, і його надихнула історія, написана братами Грімм у 1800-х роках. У ньому розповідається про Білосніжку, якій доводиться тікати з дому після того, як її мачуха заздрила її красі.

У новому рімейку героїв гратимуть актори. Головна роль дісталась співачці, акторці Рейчел Зеглер, а злу королеву грає Галь Гадот (зірка "Диво-жінки"). Прем'єра фільму запланована на 21 березня.

Minecraft: Фільм

Майбутній фільм заснований на грі, в яку грають сотні мільйонів людей по всьому світу. У новій стрічці розповідається про групу людей, які потрапляють через портал у Надземний світ, божевільну землю, наповнену різнокольоровими кубами. Ними керує уява.

По дорозі вони зустрічають майстра-експерта Стіва (його грає Джек Блек — із "Кунг-Фу Панда" та "Школи Року"). Герої дізнаються про себе під час повернення додому. Прем'єра фільму запланована на 4 квітня.

Як приборкати дракона

У 2010 році вийшов однойменний анімаційний фільм від DreamWorks, знятому на основі серії книг Крессиди Коуелл. Тепер же глядачі у всьому світі зможуть побачити рімейк з акторами. Історія зосереджується навколо молодого вікінга на ім’я Гикавка, який дружить з пораненим драконом попри те, що його сім’я та друзі попереджають — дракони небезпечні.

У новому фільмі актор Мейсон Темз зіграє Гікапа, а актор Джерард Батлер повернеться, щоб зіграти його. До цього він озвучив персонажа в анімаційному фільмі. Прем'єра фільму запланована на 13 червня.

Wicked: Частина друга

За рік після прем'єри першої частини Ельфаба та Глінда повернуться у другому фільмі приквелу "Чарівника країни Оз". Трилогія Wicked розповідає історію жінок, які вирушають у магічну подорож.

Популярні співачки та акторки Синтія Евіро та Аріана Гранде повернуться на кіноекрани, щоб зіграти Ельфабу та Глінду у Wicked: For Good (оригінальна назва фільму). Прем'єра мюзиклу запланована на 21 листопада.

Фантастична четвірка: Перші кроки

Майбутній американський супергеройський фільм, заснований на однойменній команді видавництва Marvel Comics. Картина стане 37-ю кінострічкою всесвіту Marvel. Дитсриб’юцією займатиметься Walt Disney Studios Motion Pictures. Режисером виступив Метт Шекман.

Головна роль дісталась Педро Паскалю. Також в стрічці з’являться Ванесса Кірбі, Джозеф Квінн та інші голлівудські зірки. На великі екрани фантастичний фільм вийде 25 липня.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми збирають мільйони доларів в прокаті США. Також ми розповідали про ТОП-10 різдвяних фільмів, які має переглянути кожен.