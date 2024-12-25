Кристофер Нолан работает над новым фильмом

Кристофер Нолан экранизирует "Одиссею" Гомера
Оскароносный режиссер Кристофер Нолан перенесет зрителей в мифическую Грецию в своем новом проекте. Киностудия Universal Pictures объявила, что известный режиссер будет снимать экранизацию поэмы Гомера "Одиссея".
Об этом сообщает CNN.
Новая работа Кристофера Нолана
Древняя поэма, написанная Гомером между 750 и 650 годами до нашей эры, рассказывает о 10-летнем путешествии героя Одиссея домой после Троянской войны.
Будущая экранизация Нолана описывается как "мифический экшн-эпос, снятый по всему миру с использованием новейшей кинотехнологии IMAX".
В ленте сыграют Зендея, Том Холланд и Роберт Паттинсон, а также обладатели премии "Оскар" Мэтт Дэймон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон.
Согласно сообщению Universal, "Одиссея" впервые перенесет "фундаментальную сагу Гомера на экраны IMAX" и выйдет 17 июля 2026 года.
Напомним, ранее режиссера вместе женой Эммой Томас за выдающийся вклад в кинематограф наградили рыцарским титулом. Также мы рассказывали, какие фильмы кинофаны ждут больше всего в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!