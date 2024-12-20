Крістофера Нолана з дружиною нагородили лицарським титулом

Режисер Крістофер Нолан з дружиною. Фото: x.com/RoyalFamily/

Оскароносний американський кінорежисер Крістофер Нолан отримав почесне звання лицаря, а його дружина, кінопродюсерка Емма Томас, була посвячена в дами. Подружжя нагородили за визначний внесок у кінематограф.

Про це йдеться на офіційній сторінці королівської родини в соцмережі Х.

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У середу, 18 грудня, режисер разом з дружиною зустрілися з королем Чарльзом у Букінгемському палаці в Лондоні, де їм було присвоєно лицарське звання та дамський титул за їхній внесок у кіноіндустрію.

"Він сказав, що бачив "Оппенгеймера" і йому сподобалося. Було дуже приємно, що він знав нашу роботу і був обізнаний про неї, і, так, він сподівався, що я сприйму це як заохочення робити більше", — розповів Нолан про розмову з 76-річним королем Чарльзом.

Крістофер Нолан та король Чарльз. Фото: x.com/RoyalFamily/

Емма Томас та король Чарльз. Фото: x.com/RoyalFamily/

Уряд Великої Британії оголосив, що Нолан з дружиною отримають лицарський титул і звання дами ще в березні, всього за кілька тижнів після того, як Оппенгаймер отримав нагороду "Оскар". Нолан отримав нагороду за найкращу режисуру, а фільм став найкращим фільмом, що принесло Нолану і Томас додаткову статуетку.

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