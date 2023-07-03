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Круасани та ядерна загроза: Ірена Карпа про те, як війна в Україні вплинула на Францію

3 липня 2023 09:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Круасани та ядерна загроза: Ірена Карпа про те, як війна в Україні вплинула на Францію
Письменниця й співачка Ірена Карпа. Фото: Facebook/IrenaKarpa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Письменниця й співачка Ірена Карпа тривалий час живе у Франції. Вона не тільки розповідає про війну в цій європейській країні, але й вступає у дебати із проросійськими політиками. Карпа на власні очі побачила, як війна в Україні змінила життя французів.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

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Війна вплинула на французів

За словами Карпи, в неї велика підтримка від французьких слухачів, які захоплюються Україною і нашою армією. Втім Ірена інколи бачить і негативні коментарі, в яких її принижують. 

"Такі пишуть мені: "Ви така сама, як ваш Зеленський попрошайки. Що ви тут ходите і розказуєте? Ми все бачимо і самі вирішуватимемо: помагати чи ні", — розповіла Карпа.

За словами письменниці, французи сильно нам допомагають, і водночас терплять погіршення свого життя.

"У них круасани подорожчали на 25 центів і гірчиця пропала, бо виявляється вона росла в Україні", — заявила Ірена.

Кафе у Франції. Фото: Reuters

Зіркова українка зауважила, що французів хвилює ядерна загроза. Втім, більшість населення цієї країни ЄС впевнено, що Україні треба продовжувати допомагати. Водночас деякі телеканали перестали показувати Україну. 

"Почали сюжети знімати про сільських котів і всяку фігню, бо на літо людям хочеться дивитись про море і "дольче віту" (солодке життя. — Ред.). Восени більше війни з'явиться в ефірі", — підсумувала Карпа. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумену Володимиру Дантесу наснився сон про ядерну загрозу. Також ми розповідали, що екстанцівника балету Лободи Назара Грабара та його загиблого брата нагородили ЗСУ.

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