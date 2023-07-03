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Круасаны и ядерная угроза: Ирэна Карпа о том, как война в Украине повлияла на Францию

3 июля 2023 09:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Круасаны и ядерная угроза: Ирэна Карпа о том, как война в Украине повлияла на Францию
Писательница и певица Ирэна Карпа. Фото: Facebook/Irena
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Писательница и певица Ирэна Карпа долгое время живет во Франции. Она не только рассказывает о войне в этой европейской стране, но и вступает в дебаты с пророссийскими политиками. Карпа своими глазами увидела, как война в Украине изменила жизнь французов.

Об этом сообщает издание "РБК-Україна".

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Война повлияла на французов

По словам Карпы, у нее большая поддержка от французских слушателей, которые восхищаются Украиной и нашей армией. Впрочем, Ирэна иногда видит и негативные комментарии, в которых ее унижают.

"Такие пишут мне: "Вы такая же, как ваш Зеленскийпопрошайки. Что вы здесь ходите и рассказываете? Мы все видим и сами будем решать: помогать или нет", — рассказала Карпа.

По словам писательницы, французы нам сильно помогают, и одновременно терпят ухудшение своей жизни.

"У них круассаны подорожали на 25 центов и горчица пропала, потому что оказывается она росла в Украине", — заявила Ирэна.

Кафе во Франции. Фото: Reuters

Звездная украинка отметила, что французов беспокоит ядерная угроза. Впрочем, большинство населения этой страны ЕС уверено, что Украине нужно продолжать помогать. В то же время, некоторые телеканалы перестали показывать Украину.

"Начали сюжеты снимать о деревенских котах и всякую фигню, потому что на лето людям хочется смотреть о море и "дольче вита" (сладкая жизнь. — Ред.). Осенью больше войны появится в эфире", подытожила Карпа.

Напомним, ранее мы писали, что шоумену Владимиру Дантесу приснился сон о ядерной угрозе. Также мы рассказывали, что экс-танцора балета Лободы Назара Грабара и его погибшего брата наградили ВСУ.

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