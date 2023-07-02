Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Володимиру Дантесу наснився сон про ядерну загрозу arrow

Володимиру Дантесу наснився сон про ядерну загрозу

2 липня 2023 17:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Володимиру Дантесу наснився сон про ядерну загрозу
Шоумен Володимир Дантес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Розмови про ймовірний теракт окупантів на Запорізькій атомній станції в суспільстві й досі тривають. Каталізатором стала нещодавня промова Президента України Володимира Зеленського на цю тему. Одним з перших серед українських знаменитостей тоді відреагував шоумен Володимир Дантес. Тепер же він повідомив підписникам, що йому наснився сон про ядерну загрозу. 

Про це Дантес розповів в сторіз свого Instagram.

Читайте також:

Сон Володимира Дантеса

Шоумен, який днями відсвяткував 35-річчя, назвав цей сон найдивнішим в його уяві. За словами Володимира, сон показав і його особисту дивакуватість.

"Я знімав якесь гумористичне шоу, продюсував. Стояв за камерою, якісь питання ставив, треба було смішно відповісти. А паралельно була ядерна загроза. І потім я стою такий в повній екіпіровці, в якомусь шоломі, захисному костюмі, але ми продовжували знімати шоу", — розповів підписникам Дантес.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей для ЗСУ зібрав Володимир Дантес у свій день народження. Також ми розповідали, що на тлі чуток про весілля Наді Дорофєєвої (колишня дружина Володимира), Дантес випустив нову пісню "Чуєш" та динамічний кліп на неї. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз