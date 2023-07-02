Володимиру Дантесу наснився сон про ядерну загрозу

Шоумен Володимир Дантес. Фото: Google

Розмови про ймовірний теракт окупантів на Запорізькій атомній станції в суспільстві й досі тривають. Каталізатором стала нещодавня промова Президента України Володимира Зеленського на цю тему. Одним з перших серед українських знаменитостей тоді відреагував шоумен Володимир Дантес. Тепер же він повідомив підписникам, що йому наснився сон про ядерну загрозу.

Про це Дантес розповів в сторіз свого Instagram.

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Сон Володимира Дантеса

Шоумен, який днями відсвяткував 35-річчя, назвав цей сон найдивнішим в його уяві. За словами Володимира, сон показав і його особисту дивакуватість.

"Я знімав якесь гумористичне шоу, продюсував. Стояв за камерою, якісь питання ставив, треба було смішно відповісти. А паралельно була ядерна загроза. І потім я стою такий в повній екіпіровці, в якомусь шоломі, захисному костюмі, але ми продовжували знімати шоу", — розповів підписникам Дантес.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей для ЗСУ зібрав Володимир Дантес у свій день народження. Також ми розповідали, що на тлі чуток про весілля Наді Дорофєєвої (колишня дружина Володимира), Дантес випустив нову пісню "Чуєш" та динамічний кліп на неї.