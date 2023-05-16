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Ксенія Мішина емоційно виправдалася за опубліковане відео роботи ППО

16 травня 2023 12:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ксенія Мішина емоційно виправдалася за опубліковане відео роботи ППО
Акторка Ксенія Мішина. Скриншот: YouTube/DOROTYE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вночі, 16 травня, окупанти під час чергової нічної атаки запустили по території України 18 ракет різних типів. ППО відпрацювало блискавично — всі ракети було збито. Втім, деякі користувачі соцмереж, як, наприклад, акторка Ксенія Мішина, виклали у своїх профайлах відео нічного неба та роботи ППО. Це обурило багатьох її підписників. 

Акторка не стала мовчати та відповіла у своїх Instastories. 

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Вночі Мішина показала відео, на якому чути роботу ППО. Згодом акторка видалила сторіз, але прокоментувала свій вчинок. 

Ксенія Мішина прокоментувала відео з роботою ППО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Також Ксенія зазначила, що в столиці працюють камери відеоспостереження, трансляцію з яких начебто можна знайти в мережі. Не забула акторка й про численні Telegram канали. 

Ксенія Мішина прокоментувала відео з роботою ППО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua
Ксенія Мішина прокоментувала відео з роботою ППО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Окремо 33-річна зіркова уродженка Севастополя пройшлась по тих коментаторах, хто бажав їй смерті та ув’язнення за опубліковане відео. Їх Мішина порівняла з росіянами. 

Ксенія Мішина прокоментувала відео з роботою ППО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua
Ксенія Мішина прокоментувала відео з роботою ППО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Водночас співачка Оля Цибульська закликала забрати, зокрема й у Ксенії Мішиної, громадянство України. 

Ольга Цибульська відреагувала на ракетний обстріл Києва 16 травня 2023 року. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Нагадаємо, раніше ми писали про реакцію знаменитостей на ракетний обстріл Києва 16 травня. Також ми розповідали, чи поїдуть батьки Ксенії Мішиної з Криму під час контрнаступу ЗСУ.

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