Ксенія Мішина емоційно виправдалася за опубліковане відео роботи ППО

Акторка Ксенія Мішина. Скриншот: YouTube/DOROTYE

Вночі, 16 травня, окупанти під час чергової нічної атаки запустили по території України 18 ракет різних типів. ППО відпрацювало блискавично — всі ракети було збито. Втім, деякі користувачі соцмереж, як, наприклад, акторка Ксенія Мішина, виклали у своїх профайлах відео нічного неба та роботи ППО. Це обурило багатьох її підписників.

Акторка не стала мовчати та відповіла у своїх Instastories.

Читайте також:

Відео Мішиної

Вночі Мішина показала відео, на якому чути роботу ППО. Згодом акторка видалила сторіз, але прокоментувала свій вчинок.

Ксенія Мішина прокоментувала відео з роботою ППО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Також Ксенія зазначила, що в столиці працюють камери відеоспостереження, трансляцію з яких начебто можна знайти в мережі. Не забула акторка й про численні Telegram канали.

Ксенія Мішина прокоментувала відео з роботою ППО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Ксенія Мішина прокоментувала відео з роботою ППО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Окремо 33-річна зіркова уродженка Севастополя пройшлась по тих коментаторах, хто бажав їй смерті та ув’язнення за опубліковане відео. Їх Мішина порівняла з росіянами.

Ксенія Мішина прокоментувала відео з роботою ППО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Ксенія Мішина прокоментувала відео з роботою ППО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Водночас співачка Оля Цибульська закликала забрати, зокрема й у Ксенії Мішиної, громадянство України.

Ольга Цибульська відреагувала на ракетний обстріл Києва 16 травня 2023 року. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Нагадаємо, раніше ми писали про реакцію знаменитостей на ракетний обстріл Києва 16 травня. Також ми розповідали, чи поїдуть батьки Ксенії Мішиної з Криму під час контрнаступу ЗСУ.