Ксения Мишина эмоционально оправдалась за опубликованное видео работы ПВО

Актриса Ксения Мишина. Скриншот: YouTube/DOROTYE

Ночью, 16 мая, оккупанты во время очередной ночной атаки запустили по территории Украины 18 ракет разных типов. ПВО отработало молниеносно — все ракеты были сбиты. Впрочем, некоторые пользователи соцсетей, как например актриса Ксения Мишина, выложили в своих профайлах видео ночного неба и работы ПВО. Это возмутило многих подписчиков.

Актриса не стала молчать и ответила в своих Instastories.

Читайте также:

Видео Мишиной

Ночью Мишина показала видео, на котором слышна работа ПВО. Впоследствии актриса удалила сториз, но прокомментировала свой поступок.

Ксения Мишина прокомментировала видео с работой ПВО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Также Ксения отметила, что в столице работают камеры видеонаблюдения, трансляцию по которым вроде бы можно найти в сети. Не забыла актриса и о многочисленных Telegram каналах.

Ксения Мишина прокомментировала видео с работой ПВО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Ксения Мишина прокомментировала видео с работой ПВО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Отдельно 33-летняя звездная уроженка Севастополя прошлась по комментаторам, кто желал ей смерти и заключения за опубликованное видео. Их Мишина сравнила с россиянами.

Ксения Мишина прокомментировала видео с работой ПВО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Ксения Мишина прокомментировала видео с работой ПВО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

В то же время певица Оля Цыбульская призвала забрать, в том числе и у Ксении Мишиной, гражданство Украины.

Ольга Цыбульская отреагировала на ракетные обстрелы Киева 16 мая 2023 года. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Напомним, ранее мы писали о реакции знаменитостей на ракетные обстрелы Киева 16 мая. Также мы рассказывали, уедут ли родители Ксении Мишиной из Крыма во время контрнаступления ВСУ.