Дружина Григорія Решетніка похизувалася відпочинком у Домінікані - фото, відео

Христина Решетнік. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина телеведучого Григорія Решетніка — Христина — розсерктила місце, куди разом із трьома синами вирушила на відпочинок. Для сімейної відпустки блогерка обрала екзотичну країну.

Кадрами з подорожі вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Після проблем на польському кордоні дружина шоумена все ж таки добралася до місця призначення. Цього разу для відпочинку зіркова родина обрала Домініканську Респібліку.

Христина Решетнік з синами у Домінікані. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

За словами Христини, вона віддала перевагу саме цій країні, адже там дуже гарна природа, а також майже відсутні туристи з країни-агресорки РФ. У готелі, в якому зупинилася блогерка з синами, радо зустрічають українців, а на подвір'ї навіть встановлений синьо-жовтий прапор.

"Головна причина, чому ми тут — сказали, що мос... тут практично немає. Одразу біля готелю стяг України. Всі говорять, що вони тут дуже підтримують українців", — розповіла Решетнік.

Христина Решетнік показала готель. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Попри сильний джетлаг через вагому різницю у часі, Христина з синами вже насолоджується відпочинком на пляжі та мальовничими краєвидами.

Христина Решетнік з синами на відпочинку. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Джетлаг жорсткий. Прокидаюсь із працівниками готелю о 5 ранку. Природа тут неймовірна. Діти з книгами на пляж. Щось на райському", — написала Христина.

Дружина Решетніка показала відпочинок у Домінікані. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

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