Маша Єфросиніна показала, як провела відпустку з чоловіком-воїном і дітьми - фото

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна підбила підсумки грудня та розповіла шанувальникам про свій початок нового року. Знаменитість нарешті дочекалася, аби провести відпуску з родиною у повному складі.

Про це зірка розповіла в Instagram.

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Вперше за тривалий час уся родина телеведучої зібралася разом. Зараз таке буває не часто, адже її чоловік Тимур Хромаєв несе службу в лавах ЗСУ, а старша донька Нана навчається за кордоном. Тож родина намагалася якомога більше часу присвятити одне одному.

Маша Єфросиніна з чоловіком прикрасила ялинку. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Так, ведуча з чоловіком та дітьми проводила час у Києві. Сім'я разом наряжала новорічну ялинку та приймала гостей. А після цього вирушила до Буковелю на короткі канікули.

Маша Єфросиніна у Буковелі. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Дочекалися нашого тата у відпустку на свята! Приїхала на канікули Наночка. Нарядили ялинку! Приймали гостей.

І мали лише чотири дні на Буковель. Там розслабилися та захворіли.. Класика! Але все одно я була щаслива - просто дихала своїми дітьми та чоловіком, адже вся моя родина на жаль збирається разом всього кілька разів на рік...", — розповіла про час з родиною Єфросиніна.

Тимур Хромаєв та Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На фото ведуча показала, як сходила у ресторан з чоловіком, а також провела час зі своїм сином Олександром. Щоправда, на фото шанувальники так і не побачили старшу доньку зіркового подружжя Нану. Як відомо, дівчина уникає публічності.

Маша Єфросиніна з сином. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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