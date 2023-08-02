Ксенія Мішина показала свої "некрасиві" фото

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина показала незвичні для соцмереж фото. Зірка відверто зізналася, що спеціально запостила не найгарніші кадри зі своєї зйомки.

Про це Мішина розповіла у Instagram.

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Акторка на світлинах приміряла негламурний образ: розпушене волосся, велосипедки, футболка та паперовий стаканчик у руці. Зйомка відбулась на вулицях міста.

"Хлопці, коли ви бачите хоча б дві красиві фото у дівчини, знайте, що перед ними був х…ліард некрасивих. Гортайте карусель, бо це жиза", — прокоментувала фотосесію акторка.

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Фоловери Ксенії заповнили, що у неї немає невдалих фото, і вона всюди має приголомшливий вигляд.

До речі, Мішина поділилася цікавим досвідом. Зірка розповіла, що критика однієї з подруг свого часу вплинула на те, як склалося її життя. Акторка розповіла, що в часи її навчання у першому університеті, дехто піддав її критиці. Після цього Ксенія вирішила стати на шлях самовдосконалення.

Нагадаємо, Ксенія Мішина, яка кілька останніх тижнів відпочивала у Туреччині, вразила мережу ніжним відео. Зірка розчулила кадрами прощання з мамою в аеропорті.

Раніше Ксенія Мішина порадувала підписників новим спокусливим відео. Зірка постала в елегантному образі "фам-фаталь".