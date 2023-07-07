Ксенія Мішина розчулила душевним прощанням з мамою

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Ксенія Мішина, яка кілька останніх тижнів відпочивала у Туреччині, вразила мережу ніжним відео. Зірка серіалу "Кріпосна" розчулила кадрами прощання з мамою в аеропорті.

Сентиментальний допис Ксенія зробила у Instagram.

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Тепер кожна зустріч — велика цінність

Ксенія Мішина показала, як проводжає маму в аеропорт. Жінка живе в окупованому Криму.

"Так моторошно відчувати, що ти вже не маленька дівчинка…Що батьки вже давно не поруч і ти вже сама вранці вариш собі кашу…Тепер кожна зустріч — велика цінність. Чи існує щось дорожче батьківських обіймів? Не дозволяйте нікому і нічому зруйнувати це. Ніколи і нізащо! Обійміть своїх батьків, якщо вони поруч. Подзвоніть, якщо далеко. Розкажіть як сильно любите, бо Ви почались з їхньої любові. Вони — ваш фундамент в мистецтві свідомого життя", — написала у соціальній мережі акторка.

Ксенія Мішина у Туреччині відпочивала разом з мамою та сином. У сімейному колі зірка також зустріла всій 34 день народження. З нагоди свята акторка поділилася головними висновками, які зробила до свого 34-річчя. На її думку головне — тримати фокус на собі. Бути в ресурсі, дарувати користь іншим. Продовжувати жити, діяти, не зупинятись.

Нагадаємо, Даша Астаф’єва поділилася особистою драмою. Бабуся Даші живе на Дніпропетровщині. За словами зірки, у селі її бабусі, як і в десятках міст і селищ нашої країни, немає води, і невідомо, коли вона зʼявиться. Для приватного господарства — це катастрофа. Жінка відмовляється залишати рідні місця.

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