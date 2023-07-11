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Ксенія Мішина показала стрункі ноги в елегантній сукні

11 липня 2023 16:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ксенія Мішина показала стрункі ноги в елегантній сукні
Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Ксенія Мішина порадувала підписників новим спокусливим відео. Зірка постала в елегантному образі "фам-фаталь".

Кадрами фотосесії Мішина поділилася на своїй сторінці у Instagram.

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Можеш все сама

Зірка серіалу "Кріпосної"приміряла відверту елегантну сукню чорного кольору з розрізом, який у всій красі демонстрував її стрункі ноги. Доповнила образ високим хвостом та прикрасами.

"Спочатку ти мрієш, щоб хтось здійснював твої бажання, а потім розумієш, що можеш все сама", — підписала відео акторка.

 

Мішина часто дивує фанатів цікавим контентом. Так, нещодавно зірка порозміроковувала над тим, як можна успішно заробляти у соціальній мережі.

"Всі ж, напевно, зустрічали ці історії, коли пішов на курс СММ або айті — 3–6 місяців, і ти вже заробляєш чималі гроші. Багато хто в Інстаграм реально заробляє і кайфує від своєї професії, і я в тому числі", — поділилася зірка.

Нагадаємо, Ксенія Мішина, яка кілька останніх тижнів відпочивала у Туреччині, вразила мережу ніжним відео. Зірка розчулила кадрами прощання з мамою в аеропорті.

Раніше колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, вразила модним виходом. Жінка завітала на Тиждень моди у Берліні.

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