Ксения Мишина показала свои "некрасивые" фото

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина показала необычные для соцсетей фото. Звезда откровенно призналась, что специально запостила не самые красивые кадры своей съемки.

Об этом Мишина рассказала в Instagram.

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Негламурная Мишина

Актриса на фотографиях примерила негламурный образ: распушенные волосы, велосипедки, футболка и бумажный стаканчик в руке. Съемка прошла на улицах города.

"Парни, когда вы видите хотя бы две красивые фото у девушки, знайте, что перед ними был х…лиард некрасивых. Листайте карусель, потому что это жиза", — прокомментировала фотосессию актриса.

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Фолловеры Ксении заверили, что у нее нет неудачных фото, она всегда выглядит потрясающе.

Кстати, Мишина поделилась интересным опытом. Звезда рассказала, что критика одной из подруг в свое время повлияла на то, как сложилась ее жизнь. Актриса рассказала, что во время ее обучения в первом университете, кое-кто подверг ее критике. После этого Ксения решила встать на путь самосовершенствования.

Напомним, Ксения Мишина, которая несколько последних недель отдыхала в Турции, поразила сеть нежным видео. Звезда умилила кадрами прощания с мамой в аэропорту.

Ранее Ксения Мишина порадовала подписчиков новым соблазнительным видео. Звезда предстала в элегантном образе "фам-фаталь".