Ксения Мишина показала свои "некрасивые" фото
Актриса Ксения Мишина показала необычные для соцсетей фото. Звезда откровенно призналась, что специально запостила не самые красивые кадры своей съемки.
Об этом Мишина рассказала в Instagram.
Негламурная Мишина
Актриса на фотографиях примерила негламурный образ: распушенные волосы, велосипедки, футболка и бумажный стаканчик в руке. Съемка прошла на улицах города.
"Парни, когда вы видите хотя бы две красивые фото у девушки, знайте, что перед ними был х…лиард некрасивых. Листайте карусель, потому что это жиза", — прокомментировала фотосессию актриса.
Фолловеры Ксении заверили, что у нее нет неудачных фото, она всегда выглядит потрясающе.
Кстати, Мишина поделилась интересным опытом. Звезда рассказала, что критика одной из подруг в свое время повлияла на то, как сложилась ее жизнь. Актриса рассказала, что во время ее обучения в первом университете, кое-кто подверг ее критике. После этого Ксения решила встать на путь самосовершенствования.
Напомним, Ксения Мишина, которая несколько последних недель отдыхала в Турции, поразила сеть нежным видео. Звезда умилила кадрами прощания с мамой в аэропорту.
Ранее Ксения Мишина порадовала подписчиков новым соблазнительным видео. Звезда предстала в элегантном образе "фам-фаталь".