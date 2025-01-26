Ксенія Мішина показала струнку фігуру на тлі океану - відео

Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина продовжує відпочивати на тропічному острові. Зірка серіалу "Кріпосна" показала, як проводить час біля океану.

Відео знаменитість поділилася в Instagram.

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Навіть на відпочинку акторка намагається приділяти багато уваги спорту та духовним практикам. У своєму блогу Мішина показала, як робить легку руханку та танцює на тлі океану.

Для прогулянки у сонячний день зірка обрала топ та короткі шорти шоколадного кольору, у яких продемонструвала фанам своє засмагле та підтягнуте тіло.

"Ідеї, які здаються дивними, одного дня стануть стандартами, якщо не зупинятися", — підписала кадри Мішина.

У коментарях шанувальники наробили компліментів акторці та зазначили, що вона має просто чудовий вигляд.

"Ти реальний приклад! Шикарне тіло".

"Ви неймовірна".

"Фігура мрії".

Раніше Ксенія Мішина розкрила секрет, навіщо практикує голодування раз на тиждень. Також акторка прокоментувала припинення співпраці з відомим телеканалом.