Ксенія Мішина показала сталевий прес — фото

Українська акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина насолоджується відпусткою в Таїланді. Зірка серіалу "Кріпосна" похизувалася сталевим пресом у рожевому бікіні.

Кадрами з подорожі артистка поділилася в Instagram.

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На нових фото акторка позувала біля басейну в рожевому бікіні, яке вдало підкреслило її засмагле та струнке тіло. Зірка доповнила образ бейсболкою в тон. Артистка вирішила надихнути шанувальників на думки про те, що все що з нами відбуваються — це відображення наших думок і відчуттів.

"Кожен наш день — це низка змін, які ми переживаємо. Вони надихають, вони тривожать. Але в своїй суті вони завжди природні. Ми навчились ділити події на бажані й небажані, на погані та хороші, намагаючись утримати життя в звичних та комфортних межах. Але хто сказав, що те, що відбувається не по плану, йде не так? Світ навколо — це відображення наших думок і відчуттів", — підписала кадри Мішина.

Зірка додала, що не варто переживати через те, що все йде не по плану, адже "сила життя полягає в спонтанності та мінливості".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ксенія Мішина пояснила, чому припинила співпрацю з телеканалом ТЕТ. Також ми розповідали, що Мішина показала сталевий прес у латексному топі.