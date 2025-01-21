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Мішина блиснула сталевим пресом в гламурному бікіні

21 січня 2025 15:10
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Ксенія Мішина показала сталевий прес — фото
Українська акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Українська акторка Ксенія Мішина насолоджується відпусткою в Таїланді. Зірка серіалу "Кріпосна" похизувалася сталевим пресом у рожевому бікіні.

Кадрами з подорожі артистка поділилася в Instagram.

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На нових фото акторка позувала біля басейну в рожевому бікіні, яке вдало підкреслило її засмагле та струнке тіло. Зірка доповнила образ бейсболкою в тон. Артистка вирішила надихнути шанувальників на думки про те, що все що з нами відбуваються — це відображення наших думок і відчуттів.

"Кожен наш день — це низка змін, які ми переживаємо. Вони надихають, вони тривожать. Але в своїй суті вони завжди природні. Ми навчились ділити події на бажані й небажані, на погані та хороші, намагаючись утримати життя в звичних та комфортних межах. Але хто сказав, що те, що відбувається не по плану, йде не так? Світ навколо — це відображення наших думок і відчуттів", — підписала кадри Мішина.

Зірка додала, що не варто переживати через те, що все йде не по плану, адже "сила життя полягає в спонтанності та мінливості".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ксенія Мішина пояснила, чому припинила співпрацю з телеканалом ТЕТ. Також ми розповідали, що Мішина показала сталевий прес у латексному топі.

Ксенія Мішина Українська правда фігура серіал "Кріпосна" соцмережі

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14:49 Схеми для ухилянтів — СБУ затримала організатора переправлень

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:47 Українці продовжують скуповувати долар – що відбувається на ринку

14:47 Свириденко пояснила у Давосі, як атаки РФ дестабілізують світ

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