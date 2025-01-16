Ксенія Мішина розповіла, навіщо займається голодуванням - фото

Ксенія Мішина розкрила секрет, навіщо практикує голодування
Акторка Ксенія Мішина поділилася із шанувальниками своїми секретами для ідеального зовнішнього вигляду. Зірка вже тривалий час практикує голодування, тож розповіла, як саме воно впливає на її організм.
Подробицями знаменитість поділилася в Instagram.
Ксенія Мішина розповіла, навіщо голодує
Зірка "Кріпосної" відповіла на запитання своїх підписників щодо того, як тримає своє тіло у формі. Як поділилася акторка, раз на тиждень вона влаштовує голодування — цього дня вона не вживає нічого, окрім звичайної води.
"День голоду в мене раз на тиждень. Щоб організм продовжував коректно працювати без збоїв, це повинно бути на постійній основі без зміни дня. Наприклад, у мене щонеділі. Спочатку, звісно, важко, але потім не помічаєш, мені все одно, їсть хтось поруч чи ні, я розумію, для чого я це роблю", — розповіла Мішина.
За словами Ксенії, така жорстка дієта потрібна їй не лише для того, аби не набирати зайві кілограми, а й для підтримки здоров'я усього організму.
"Голодування не для схуднення. Голодування покращує ясність думок і дає відчуття енергії та зосередженості. Я дуже люблю спостерігати за організмом в цей день, бо багато цікавих процесів та внутрішніх усвідомлень", — поділилася акторка.
Раніше Ксенія Мішина продемонструвала свою фігуру в купальнику під час відпочинку на острові.
Також ми писали, що зірка "Кріпосної" пояснила, чому припинила співпрацю з відомим телеканалом.
Читайте Новини.LIVE!