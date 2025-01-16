Ксенія Мішина розповіла, навіщо займається голодуванням - фото

Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Акторка Ксенія Мішина поділилася із шанувальниками своїми секретами для ідеального зовнішнього вигляду. Зірка вже тривалий час практикує голодування, тож розповіла, як саме воно впливає на її організм.

Подробицями знаменитість поділилася в Instagram.

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Ксенія Мішина розповіла, навіщо голодує

Зірка "Кріпосної" відповіла на запитання своїх підписників щодо того, як тримає своє тіло у формі. Як поділилася акторка, раз на тиждень вона влаштовує голодування — цього дня вона не вживає нічого, окрім звичайної води.

"День голоду в мене раз на тиждень. Щоб організм продовжував коректно працювати без збоїв, це повинно бути на постійній основі без зміни дня. Наприклад, у мене щонеділі. Спочатку, звісно, важко, але потім не помічаєш, мені все одно, їсть хтось поруч чи ні, я розумію, для чого я це роблю", — розповіла Мішина.

Ксенія Мішина відповіла на запитання фанів. Фото: instagram.com/misha.k.ua

За словами Ксенії, така жорстка дієта потрібна їй не лише для того, аби не набирати зайві кілограми, а й для підтримки здоров'я усього організму.

"Голодування не для схуднення. Голодування покращує ясність думок і дає відчуття енергії та зосередженості. Я дуже люблю спостерігати за організмом в цей день, бо багато цікавих процесів та внутрішніх усвідомлень", — поділилася акторка.

Ксенія Мішина пояснила навіщо практикує голодування. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Раніше Ксенія Мішина продемонструвала свою фігуру в купальнику під час відпочинку на острові.

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