Ксенія Мішина прокоментувала чутки про звільнення з телеканалу через мовний скандал

Акторка, телеведуча Ксенія Мішина. Фото: Instagram/misha.k.ua

Наприкінці минулого року стало відомо, що акторка Ксенія Мішина вже не є ведучою телепроєкту "Я люблю Україну" та ранкового шоу "Прокидайся!". Зіркова уродженка окупованого Криму відповіла на деякі запитання підписників. Зокрема, про співпрацю з телеканалом "ТЕТ".

Відповідна сторіз з’явилася в її Instagram.

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Напередодні в мережі ширилась інформація, що Мішину звільнили з телеканалу через мовний скандал. Вона дала інтерв’ю в Азії одному зі своїх друзів, який, як і акторка, займається фізичною культурою тіла. Зробила це вона російською мовою. Проте факт припинення співпраці з телеканалом через це Мішина не підтвердила.

"У мене все добре, у каналу все добре. Усі історії починаються та закінчуються. А щодо окремих чуток та заголовків, наша країна переживає непростий період. Багато людей теж. Це все нагадує клітку людожерів. Свої намагаються пожирати своїх же", — зазначила Мішина.

Ксенія порадила підписникам читати менше інформації в мережі, яку назвала брудом. А замість цього наповнюватися корисною та приємною інформацією.

"Сійте любов і вдячність. І тоді у багатьох не виникатиме питань, як піднятися з колін. Я вдячна за цей період і зробила все, що було в моїх силах", — заявила акторка.

Конкретної причини припинення співпраці з проєктом "Я люблю Україну", як і шоу "Прокидайся!", ані акторка, ані менеджмент телеканалів "ТЕТ" та "Ми-Україна+" не називали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ксенія Мішина на тайському острові похизувалася фігурою в бікіні. Також ми розповідали, що Мішина показала сталевий прес у латексному топі.