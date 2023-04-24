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Кулінарне шоу "МастерШеф" оголосило кастинг у новий сезон: кого шукають продюсери

24 квітня 2023 08:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кулінарне шоу "МастерШеф" оголосило кастинг у новий сезон: кого шукають продюсери
Ведучі та судді кулінарного шоу "МастерШеф". Фото: stb.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року відбувся фінал телевізійного кулінарного шоу "МастерШеф". В унікальному сезоні зустрілись учасники минулих років, щоб позмагатись за звання найкращого кулінара.

Тепер продюсери оголосили кастинг на новий, дванадцятий сезон шоу  "МастерШеф".

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Подробиці

Творці телевізійного шоу "МастерШеф" шукають аматорів. Саме їм і буде присвячений новий сезон. 

"Ніщо не завадить українцям працювати і перемагати, готувати і годувати. Якщо ви мрієте показати всій Україні свій кулінарний талант, станьте учасником 12-го сезону проєкту", — заявили продюсери шоу.

Про зірковий склад суддів наразі творці "МастерШеф" не повідомили. В минулих сезонах майстерність учасників оцінювали Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мариновська. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в лютому цього року вийшло шоу "МастерШеф. Професіонали-4". Також ми розповідали, що телеведучий та блогер Дмитро Комаров анонсував повні версії інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським та найвпливовішими військовими керівниками країни.

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