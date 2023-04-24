Кулінарне шоу "МастерШеф" оголосило кастинг у новий сезон: кого шукають продюсери
Наприкінці минулого року відбувся фінал телевізійного кулінарного шоу "МастерШеф". В унікальному сезоні зустрілись учасники минулих років, щоб позмагатись за звання найкращого кулінара.
Тепер продюсери оголосили кастинг на новий, дванадцятий сезон шоу "МастерШеф".
Подробиці
Творці телевізійного шоу "МастерШеф" шукають аматорів. Саме їм і буде присвячений новий сезон.
"Ніщо не завадить українцям працювати і перемагати, готувати і годувати. Якщо ви мрієте показати всій Україні свій кулінарний талант, станьте учасником 12-го сезону проєкту", — заявили продюсери шоу.
Про зірковий склад суддів наразі творці "МастерШеф" не повідомили. В минулих сезонах майстерність учасників оцінювали Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мариновська.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в лютому цього року вийшло шоу "МастерШеф. Професіонали-4". Також ми розповідали, що телеведучий та блогер Дмитро Комаров анонсував повні версії інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським та найвпливовішими військовими керівниками країни.