Кулинарное шоу "МастерШеф" объявило кастинг в новый сезон: кого ищут продюсеры
В конце прошлого года прошел финал телевизионного кулинарного шоу "МастерШеф". В уникальном сезоне встретились участники прошлых лет, чтобы побороться за звание лучшего кулинара.
Теперь продюсеры объявили кастинг на новый, двенадцатый сезон шоу "МастерШеф".
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Создатели телевизионного шоу "МастерШеф" ищут любителей. Именно им и будет посвящен новый сезон.
"Ничто не помешает украинцам работать и побеждать, готовить и кормить. Если вы мечтаете показать всей Украине свой кулинарный талант, станьте участником 12-го сезона проекта", — заявили продюсеры шоу.
О звездном составе судей пока создатели "МастерШеф" не сообщили. В прошлых сезонах мастерство участников оценивали Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мариновская.
Напомним, ранее мы писали, что в феврале этого года вышло шоу "МастерШеф. Профессионалы-4". Также мы рассказывали, что телеведущий и блогер Дмитрий Комаров анонсировал полные версии интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским и влиятельными военными руководителями страны.