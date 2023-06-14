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"Культурный десант" выпустил ироническую песню "Білгород"

14 июня 2023 15:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Культурный десант" выпустил ироническую песню "Белгород"
"Культурный десант" выпустил ироническую песню "Белгород"
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Музыканты Коля Серга, Миша Крупин и Саша Чемеров записали "гимн справедливости" в жанре шансона. Таким образом они отреагировали на события в Белгороде в конце мая.

Об этом Новости.LIVE сообщил менеджмент артистов.

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Будем бороться, пока не вернем свое

Идея песни принадлежит военнослужащему, основателю "Культурного десанта" Коле Серге, а автором слов и музыки стал продюсер и музыкант Саша Чемеров. Песня написана в жанре шансона и выражает эмоциональный отклик украинцев на события в Белгороде. В тексте музыканты саркастически призывают белгородцев не бояться и обещают скорую свободу, потому что "вас більше тримати не матиме права гнила та іржава московська держава".

"Каждая песня "Культурного Десанта" имеет свою цель, и наша цель сейчас — закрепить состояние сильной позиции, состояние понимания, что мы можем больше, чем думаем, состояние победителей, где условия диктует не враг нам, а мы ему, отталкиваясь от своих ценностей. Мы будем бороться до тех пор, пока не вернем все свое. Мы посвящаем песню украинцам и хотим зафиксировать, что силы добра придут к балансу и восстановлению справедливости", — комментирует Коля Серга.

Клип также является ироническим анимационным коллажем, в котором Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на военной технике проезжает мимо известных мест Белгорода.

"Нас там нет, но там есть наши, и мы их обязательно защитим. Да здравствует свободная украинская Слобожанщина" , — говорит автор песни Саша Чемеров.

Ранее в рамках проекта "Культурный десант" прошли концерты для спасателей и разминировщиков Херсонщины. Перед защитниками Украины выступил участник Нацотбора на "Евровидение-2023" Моисей, бандуристка Инна Ищенко и шоумен Коля Серга.

Напомним, "Культурный десант" дал десять концертов на фронте за один день.

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