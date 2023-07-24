Кума Наталки Денисенко розповіла, чи покарали росіянку, яка образила її доньку у готелі

Акторка Наталка Денисенко з кумою. Фото: instagram.com/olena_svitlytska/

Акторка Наталка Денисенко вирушила із сином та кумою до Туреччини. Але не обійшлося без конфлікту з росіянами на курорті.

Про це кума акторки, Олена, поділилася у своєму Instagram.

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За словами Олени Світлицької, в ліфті готелю вони зустрілися з росіянкою. Діти говорили українською, коли донька Олени, Марійка, натиснула на кнопку ліфту. Але через те, що сусідній ліфт теж викликали, двері їхнього лифту знову відкрились.

Акторка Наталка Денисенко з кумою. Фото: instagram.com/olena_svitlytska/

"Жінка, яка була з нами, міцно взяла Марійку за ручку і швирнула її в бік. Це було агресивно. Я відразу сказала зауваження: "ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА ТОРКАТИСЯ МОЄЇ ДИТИНИ!". На що вона відповіла: "Слєдітє за сваїмі дєтьмі". Агресивна, надмірна, зла — її обличчя відразу змінилося, коли вона почула українську. "Кожна людина має право на свою свободу та недоторканність!" — це було останнє, що я сказала перед тим як вона вилетіла з ліфта. Це стаття 29 з Конституції України, і там, на болотах, про права людини і не чули", — пригадує кума акторки.

Про ситуацію українки розповіла адміністрації готелю. Жінки переконали їх, що так немає бути і треба зробити росіянці попередження.

"Кожного дня я підходила і запитувала, чи знайшли вони цю жінку і чи поговорили з нею. На що адміністратори говорили, що поки не знайшли її. І на відео в ліфті її не було видно. А востаннє одна з адміністраторів сказала, що це конфлікт між гостями і ви маєте це вирішувати самі! Її російська була така ідеальна, що я запитала чи не росіянка вона часом. Після чого вона різко встала і вийшла…" — розповіла Олена.

За словами жінки, для неї ця ситуація — яскравий приклад того, як більшість світу реагує на агресію Росії в Україні.

"Вони співчувають, кажуть, що це несправедливо, а потім вітають з днем російської мови і наголошують, що це конфлікт не світовий, а між двома країнами. Ці ситуація ще раз доводить, що нам треба поклалися тільки на самих себе і допомагати ЗСУ. Бо тільки від нас і від них сьогодні залежить майбутнє наших дітей!" — переконана кума акторки.

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