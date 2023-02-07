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Кумедна жінка, майбутнє та мисливець за прибульцями: найцікавіші серіали лютого

7 лютого 2023 22:03
оновлено: 22:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Які серіали потішать глядачів в лютому — і не лише на Netflix
У лютому вийде чимало цікавих серіалів
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Лютий — найкоротший місяць року. Але це зовсім не впливає на те, які сюрпризи для глядачів готують кінокомпанії. Окрім прем’єр фільмів на великих екранах та стрімінгових платформах нас очікує велика кількість серіалів.

Новини.LIVE розкаже про деякі з них, які вийдуть цього місяця.

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Смішна жінка (Funny Woman)

Це адаптація однойменної книжки британського письменника Ніка Горнбі. Вона була опублікованої у 2015 році. За сюжетом, події розгортаються у 1960-х. У невеличкому приморському містечку  місцева переможниця конкурсу краси Барбара Паркер мріє про успішну кар’єру телезірки. 

Вона їде до Лондону в надії досягти своєї мети. В столиці Сполученого Королівства вона стикається з непростими випробуваннями. Головну роль виконала Джемма Артертон. Серіал вийде 9 лютого. Прем’єра відбудеться на телеканалі Sky Max.

Мій тато — мисливець за прибульцями (My Dad the Bounty Hunter)

Цього ж дня, але вже на стримінговій платформі Netflix відбудеться прем’єра цього анімаційного серіалу. Сюжет зосереджується на міжгалактичному мисливці за прибульцями. Життя героя йде шкереберть після того, як двоє його дітей випадково опиняються на зорельоті. Вони дізнаються про роботу свого батька прямісінько під час виконання чергової місії.

Привіт, майбутнє! (Hello Tomorrow!) 

Цей ретро-футуристичний серіал познайомить глядачів з комівояжером Джеком Біллінгсом, роль якого виконав Біллі Крудап. Разом зі своїми колегами він намагатиметься запевнити клієнтів, що час майбутнього вже настав. І всім варто придбати житло не деінде, а на самому Місяці.

Старт серіалу відбудеться 17 лютого на платформі Apple TV.

Ти (You)

Вже 9 лютого на Netflix вийде четвертий сезон психологічної драми-трилеру. Прем’єра шоу відбулась 2018 року.  Центральною фігурою у сюжеті, заснованому на однойменному романі письменниці Кароліни Кепнес, виступає менеджер нью-йоркської книгарні Джо Голдберг. Якось він зустрічає письменницю-початківця Ґвіневру Бек і захоплюється дівчиною. 

Джо починає слідкувати за нею у соціальних мережах, але поступово його захоплення перетворюється на одержимість. З кожним новим сезоном герой відчуватиме нову закоханість, що призводить до трагічних наслідків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що фільми про Гаррі Поттера та фантастичних тварин стали недоступними в росії. Також ми писали, що український фільм "Клондайк" вийде у кінопрокат у США.

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