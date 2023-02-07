Какие сериалы порадуют зрителей в феврале — и не только на Netflix

В феврале выйдет немало интересных сериалов

Февраль — кратчайший месяц года. Но это отнюдь не влияет на то, какие сюрпризы для зрителей готовят кинокомпании. Кроме премьер фильмов на больших экранах и стриминговых платформах, нас ожидает много сериалов.

Новини.LIVE расскажет о некоторых из них, которые выйдут в этом месяце.

Смешная женщина (Funny Woman)

Это адаптация одноименной книги английского писателя Ника Горнби. Она была опубликована в 2015 году. По сюжету события разворачиваются в 1960-х. В небольшом приморском городке местная победительница конкурса красоты Барбара Паркер мечтает об успешной карьере телезвезды.

Она едет в Лондон в надежде добиться своей цели. В столице Соединенного Королевства она сталкивается с непростыми испытаниями. Главную роль исполнила Джемма Артертон. Сериал выйдет 9 февраля. Премьера пройдет на телеканале Sky Max.

Мой папа — охотник за пришельцами (My Dad the Bounty Hunter)

В этот день, но уже на стриминговой платформе Netflix состоится премьера этого анимационного сериала. Сюжет сосредотачивается на межгалактическом охотнике за пришельцами. Жизнь героя идет кувырком после того, как двое его детей случайно оказываются на звездолете. Они узнают о работе своего отца прямо во время выполнения очередной миссии.

Привет, будущее! (Hello Tomorrow!)

Этот ретро-футуристический сериал познакомит зрителей с коммивояжером Джеком Биллингсом, роль которого исполнил Билли Крудап. Вместе со своими коллегами он будет пытаться заверить клиентов, что время будущего уже пришло. И всем стоит приобрести жилье не где-нибудь, а на самой Луне.

Старт сериала состоится 17 февраля на платформе Apple TV.

Ты (You)

Уже 9 февраля на Netflix выйдет четвертый сезон психологической драмы-триллера. Премьера шоу прошла в 2018 году. Центральной фигурой в сюжете, основанном на одноименном романе писательницы Каролины Кэпнес, выступает менеджер нью-йоркского книжного магазина Джо Голдберг. Однажды он встречает начинающую писательницу Гвиневру Бек и восхищается девушкой.

Джо начинает следить за ней в социальных сетях, но постепенно его увлечение превращается в одержимость. С каждым новым сезоном герой будет ощущать новую влюбленность, что приводит к трагическим последствиям.

Напомним, ранее мы рассказывали, что фильмы о Гарри Поттере и фантастических животных стали недоступны в россии. Также мы писали, что украинский фильм "Клондайк" выйдет в кинопрокат в США.