"Квартал 95" та телеканал "1+1 Україна" перепросили за жарт про Ірину Фаріон

Фрагмент зі скандального номера студії "Квартал 95". Скриншот: YouTube/studiya95kvartal

За лічені години до 2025 року студія "Квартал 95" опинилась в епіцентрі нового скандалу. Командир батальйону "Свобода" Нацгвардії України Петро Кузик, громадська діячка Софія Семчишин (донька Ірини Фаріон) та чимало українців засудили жарт про мовознавицю Ірину Фаріон.

У своїх соцмережах студія "Квартал 95" прокоментувала скандал, який спричинив один з їхніх номерів.

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На Ірину Фаріон було скоєно замах 19 липня цього року біля під’їзду її будинку у Львові. Згодом вона померла. Це викликало резонанс в суспільстві. Саме тому багато хто був обурений показом старого номеру студії "Квартал 95".

В ньому з героїні, яку грає Ірина Гатун, персонаж Євгена Кошового намагається вигнати "російський дух" та залучає фотографії мовознавиці, яка на момент зйомок та трансляції була жива.

За словами представників студії "Квартал 95", 29 грудня транслювався один з архівних випусків торішньої давності. У ньому залишився жарт, який не мав потрапити в етер. Кварталівці запевнили, що вони не мають впливу на те, які випуски обирають для повторного показу. Оскільки цей процес контролює виключно телеканал, на якому йде трансляція. В конкретному випадку йдеться про "1+1 Україна".

"Залишати жарти про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприйнятно за будь-яких обставин, навіть якщо мова йде про старий випуск. Приносимо вибачення родині, друзям та усім, кого це могло зачепити та образити", — зазначили в студії "Квартал 95".

Коментарі під публікацією автори студії закрили.

Реакція студії "Кварталу 95" на скандал з жартом про Ірину Фаріон. скриншот: Instagram/kvartal95official

На телеканалі "1+1 Україна" також прокоментували ситуацію з показом торішнього новорічного випуску студії "Квартал 95", в якому пролунав жарт про Ірину Фаріон.

"Будуть проведені ретельні перевірки архівних матеріалів, а також вжито заходів щодо попередження подібних ситуацій", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що автор і актор студії "Квартал 95" Володимир Мартинець вдруге став батьком. Також ми розповідали, що у Польщі неадекватний чоловік накинувся на телеведучу Ольгу Фреймут.