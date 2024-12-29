Поляк накинувся з лайкою на Ольгу Фреймут

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

В Польщі чоловік накинувся на українську телеведучу Ольгу Фреймут. Він використав нецензурну лексику, а також обізвав жінку принизливими словами, коли дізнався, що вона українка.

Відео подій ведуча оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Повідомляється, що причина конфлікту — проблеми з оплатою в таксі.

Також ведуча розповіла, що чоловік викрикував "слава Путіну", а польські жінки літнього віку тицяли середні пальці.

"Мій таксист застряг на шлагбаумі, у нього не спрацювала картка. Підбіг моцний поляк і почав кричати: "К**ва, слава путіну!". Полячки у старечому віці тицяли середні пальці і просили покинути країну", — розповіла ведуча.

Раніше ми повідомляли, що телеведуча Ольга Фреймут вперше показала свого рідного брата Миколая. Зараз чоловік захищає країну на передовій.

Нагадаємо, Ольга Фреймут похизувалася досягненнями свого єдиного сина за кордоном.