"Квартал 95" и телеканал "1+1 Україна" извинились за шутку об Ирине Фарион

Фрагмент из скандального номера студии "Квартал 95". Скриншот: YouTube/studiya95kvartal

За считанные часы до 2025 года студия "Квартал 95" оказалась в эпицентре нового скандала. Командир батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Петр Кузык, общественный деятель София Семчишин (дочь Ирины Фарион) и многие украинцы осудили шутку о языковеде Ирине Фарион.

В своих соцсетях студия "Квартал 95" прокомментировали скандал, который вызвал один из их номеров.

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На Ирину Фарион было совершено покушение 19 июля у подъезда ее дома во Львове. Впоследствии она скончалась. Это вызвало резонанс в обществе. Именно поэтому многие были возмущены показом старого номера студии "Квартал 95".

В нем из героини, которую играет Ирина Гатун, персонаж Евгения Кошевого пытается изгнать "русский дух" и привлекает фотографии языковеда, которая на момент съемок и трансляции была жива.

По словам представителей студии "Квартал 95", 29 декабря транслировался один из архивных выпусков прошлогодней давности. В нем осталась шутка, которая не должна была попасть в эфир. Кварталовцы заверили, что они не влияют на то, какие выпуски выбирают для повторного показа. Поскольку этот процесс контролирует только телеканал, на котором идет трансляция. В конкретном случае речь идет о "1+1 Україна".

"Оставлять шутки о трагически погибшем человеке абсолютно неприемлемо при любых обстоятельствах, даже если речь идет о старом выпуске. Приносим извинения семье, друзьям и всем, кого это могло задеть и оскорбить", — отметили в студии "Квартал 95".

Комментарии под публикацией авторы студии закрыли.

Реакция студии "Квартала 95" на скандал с шуткой об Ирине Фарион.

На телеканале "1+1 Україна" также прокомментировали ситуацию с показом прошлогоднего новогоднего выпуска студии "Квартал 95", в котором раздалась шутка об Ирине Фарион.

"Будут проведены тщательные проверки архивных материалов, а также приняты меры по предупреждению подобных ситуаций", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее мы писали, что автор и актер студии "Квартал 95" Владимир Мартынец во второй раз стал отцом. Также мы рассказывали, что в Польше неадекватный мужчина набросился на телеведущую Ольгу Фреймут.