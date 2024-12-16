Квартал 95 відреагував на скандал з мапою Криму

Квартал 95 та 1+1 відреагували на скандал щодо мапи з Кримом
Напередодні в мережі з’явився проморолик новорічного та різдвяного "Вечірнього кварталу". Багато хто з українців у момент демонстрації мапи Європи без РФ не побачили контури окупованого Криму, через що студію "Квартал 95" захейтили. Автори шоу та телеканал "1+1 Україна", на якому буде трансляція, відреагували на реакцію суспільства.
Окремі заяви з’явилась на сайті телеканалу та соцмережах студії "Квартал 95".
Квартал 95 про скандал з мапою Криму
У соцмережах студії з’явився оновлений проморолик, на якому вже більш чіткіше видно контури окупованого півострова. Вибачатися гумористи не стали.
"Зрада скасовується. Збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко "погіршився зір". Ми не офтальмологи, але між "майже не видно" і "немає" є різниця, як і між лідерами думок та шукачами зради", — зазначили в "Квартал 95".
Команда телеканалу "1+1 Україна" також не стала вибачатися перед тими, кого образив перший проморолик. Водночас вона подякувала тим, хто помітив нечіткий контур мапи, на якій територія країни-терориста перетворилась на океан Мрії.
"Крим був, є і залишатиметься українським на наших мапах та у наших серцях. На жаль, через застосування візуальних ефектів у попередній версії проморолика обриси Криму могли бути нечіткими. Дякуємо за пильність нашим глядачам та підписникам, які помітили це. Оновлена версія ролика не залишає сумнівів у наявності українського Криму на мапі", — зазначили на телеканалі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що актор студії "Квартал 95" Юрій Великий вперше показався зі своєю обраницею Аліною. Також ми розповідали, що шанувальники співака Артема Пивоварова захейтили "кварталівців".
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