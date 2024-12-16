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Квартал 95 та 1+1 відреагували на скандал щодо мапи з Кримом

16 грудня 2024 20:30
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Квартал 95 відреагував на скандал з мапою Криму
Актори студії "Квартал 95". Скриншот: YouTube/studiya95kvartal
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Напередодні в мережі з’явився проморолик новорічного та різдвяного "Вечірнього кварталу". Багато хто з українців у момент демонстрації мапи Європи без РФ не побачили контури окупованого Криму, через що студію "Квартал 95" захейтили. Автори шоу та телеканал "1+1 Україна", на якому буде трансляція, відреагували на реакцію суспільства. 

Окремі заяви з’явилась на сайті телеканалу та соцмережах студії "Квартал 95".

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У соцмережах студії з’явився оновлений проморолик, на якому вже більш чіткіше видно контури окупованого півострова. Вибачатися гумористи не стали.

"Зрада скасовується. Збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко "погіршився зір". Ми не офтальмологи, але між "майже не видно" і "немає" є різниця, як і між лідерами думок та шукачами зради", — зазначили в "Квартал 95". 

Команда телеканалу "1+1 Україна" також не стала вибачатися перед тими, кого образив перший проморолик. Водночас вона подякувала тим, хто помітив нечіткий контур мапи, на якій територія країни-терориста перетворилась на океан Мрії.

"Крим був, є і залишатиметься українським на наших мапах та у наших серцях. На жаль, через застосування візуальних ефектів у попередній версії проморолика обриси Криму могли бути нечіткими. Дякуємо за пильність нашим глядачам та підписникам, які помітили це. Оновлена версія ролика не залишає сумнівів у наявності українського Криму на мапі", — зазначили на телеканалі. 

Мапа Крим Квартал 95
Перший варіант проморолика "Вечірнього кварталу". Фото: 1+1
Мапа Крим Квартал 95
Другий варіант проморолика "Вечірнього кварталу". Фото: 1+1

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор студії "Квартал 95" Юрій Великий вперше показався зі своєю обраницею Аліною. Також ми розповідали, що шанувальники співака Артема Пивоварова захейтили "кварталівців".

Крим скандал Квартал 95 мапа телебачення

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