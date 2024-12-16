Квартал 95 отреагировал на скандал с картой Крыма

Квартал 95 и 1+1 отреагировали на скандал с картой Крыма
Накануне в сети появился промо ролик новогоднего и рождественского "Вечернего квартала". Многие украинцы в момент демонстрации карты Европы без РФ не увидели контуры оккупированного Крыма, из-за чего студию "Квартал 95" захейтили. Авторы шоу и телеканал "1+1 Україна", на котором будет трансляция, отреагировали на реакцию общества.
Отдельные заявления появились на сайте телеканала и соцсетях студии "Квартал 95".
Квартал 95 о скандале с картой Крыма
В соцсетях студии появился обновленный проморолик, на котором уже более отчетливо видны контуры оккупированного полуострова. Извиняться юмористы не стали.
"Предательство отменяется. Увеличили контрастность, чтобы Крым увидели все, у кого резко "ухудшилось зрение". Мы не офтальмологи, но между "почти не видно" и "нет" есть разница, как и между лидерами мнений и искателями предательства", — отметили в "Квартал 95".
Команда телеканала "1+1 Україна" также не стала извиняться перед теми, кого оскорбил первый промо ролик. В то же время она поблагодарила тех, кто заметил нечеткий контур карты, на которой территория страны-террориста превратилась в океан Мечты.
"Крым был, есть и будет оставаться украинским на наших картах и в наших сердцах. К сожалению, из-за применения визуальных эффектов в предыдущей версии промо ролика очертания Крыма могли быть нечеткими. Спасибо за бдительность нашим зрителям и подписчикам, которые заметили это. Обновленная версия ролика не оставляет сомнения в наличии украинского Крыма на карте", — отметили на телеканале.
Напомним, ранее мы писали, что актер студии "Квартал 95" Юрий Великий впервые показался со своей избранницей Алиной. Также мы рассказывали, что поклонники певца Артема Пивоварова захейтили "кварталовцев".
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