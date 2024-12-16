Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Квартал 95 и 1+1 отреагировали на скандал с картой Крыма arrow

Квартал 95 и 1+1 отреагировали на скандал с картой Крыма

16 декабря 2024 20:30
Евгений Берестюк - Редактор
Квартал 95 отреагировал на скандал с картой Крыма
Актеры студии "Квартал 95". Скриншот: YouTube/studiya95kvartal
Евгений Берестюк - Редактор

Накануне в сети появился промо ролик новогоднего и рождественского "Вечернего квартала". Многие украинцы в момент демонстрации карты Европы без РФ не увидели контуры оккупированного Крыма, из-за чего студию "Квартал 95" захейтили. Авторы шоу и телеканал "1+1 Україна", на котором будет трансляция, отреагировали на реакцию общества.

Отдельные заявления появились на сайте телеканала и соцсетях студии "Квартал 95".

Читайте также:

Квартал 95 о скандале с картой Крыма

В соцсетях студии появился обновленный проморолик, на котором уже более отчетливо видны контуры оккупированного полуострова. Извиняться юмористы не стали.

"Предательство отменяется. Увеличили контрастность, чтобы Крым увидели все, у кого резко "ухудшилось зрение". Мы не офтальмологи, но между "почти не видно" и "нет" есть разница, как и между лидерами мнений и искателями предательства", — отметили в "Квартал 95".

Команда телеканала "1+1 Україна" также не стала извиняться перед теми, кого оскорбил первый промо ролик. В то же время она поблагодарила тех, кто заметил нечеткий контур карты, на которой территория страны-террориста превратилась в океан Мечты.

"Крым был, есть и будет оставаться украинским на наших картах и в наших сердцах. К сожалению, из-за применения визуальных эффектов в предыдущей версии промо ролика очертания Крыма могли быть нечеткими. Спасибо за бдительность нашим зрителям и подписчикам, которые заметили это. Обновленная версия ролика не оставляет сомнения в наличии украинского Крыма на карте", — отметили на телеканале.

Карта Крым Квартал 95
Первый вариант проморолика "Вечернего квартала". Фото: 1+1
Карта Крым Квартал 95
Второй вариант проморолика "Вечернего квартала". Фото: 1+1

Напомним, ранее мы писали, что актер студии "Квартал 95" Юрий Великий впервые показался со своей избранницей Алиной. Также мы рассказывали, что поклонники певца Артема Пивоварова захейтили "кварталовцев".

Крым скандал Квартал 95 карта телевидение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

20:46 Цыганик анонсировал большие новости о будущем Мудрика

20:34 Как получить тысячу грн без смартфона — украинцам объяснили

20:32 ЕС ежемесячно будет выделять Украине 1,5 млрд евро — когда начнут

20:27 Потепление с "сюрпризом" — синоптики о погоде на завтра

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

20:25 Плен, ранение и новая жизнь — история воина Артема Комисарчука

20:25 Трамп заявил о "небольшом прогрессе" в окончании войны в Украине

20:00 Выезд за границу после срочной службы — что говорит закон

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

19:45 Отсутствие ВУС в документах — возможно ли бронирование

20:46 Цыганик анонсировал большие новости о будущем Мудрика

20:34 Как получить тысячу грн без смартфона — украинцам объяснили

20:32 ЕС ежемесячно будет выделять Украине 1,5 млрд евро — когда начнут

20:27 Потепление с "сюрпризом" — синоптики о погоде на завтра

20:25 Плен, ранение и новая жизнь — история воина Артема Комисарчука

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

20:25 Трамп заявил о "небольшом прогрессе" в окончании войны в Украине

20:00 Выезд за границу после срочной службы — что говорит закон

19:45 Отсутствие ВУС в документах — возможно ли бронирование

19:43 Непогода берет верх — какой будет погода в Киеве завтра

19:20 В Укрэнерго назвали объект, по которому целилась РФ 13 декабря

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК