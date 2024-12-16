Квартал 95 показав карту України без Криму — фото, відео

Вечірній квартал. Фото: instagram.com/kvartal95official

Студія "Квартал 95" знову опинилася в центрі гучного скандалу. У мережі розкритикували анонс новорічного ефіру гумористичного шоу, в якому з карти України "зник" Крим.

Відео з'явилося на сторінці телеканалу "1+1" в Instagram.

Читайте також:

Квартал 95 "стер" Крим разом із Росією

Актори студії анонсували новорічний ефір шоу, який має відбутися 31 грудня. Однак у ролику користувачі помітили обурливу помилку.

Гумористи показали на відео, як з лиця землі зникає Росія, а замість неї з'являється великий океан. Але разом із країною-агресоркою з карти України "стерли" анексований окупантами Крим.

"Квартал 95" показав карту України без Криму. Фото: скриншот

Під відео одразу посипалися негативні коментарі українців, яких розлютила така помилка.

"Це карта малороса?".

"Яким чином ви примудрилися так обіс**тися?"

"Розпустити треба до біса вашу команду "спеціалістів".

Після неприємного інциденту відео та усі коментарі під ним одразу зникли із соцмереж. Натомість через деяких час на сторінці телеканалу з'явилося вже нове відео, де Крим "повернули". Щоправда, жодних вибачень чи коментарів ані актори, ані представники студії поки що не давали, а коментарі про помилку швидко видаляють з-під публікацій.

Нагадаємо, Євген Клопотенко втрапив у скандал через знімання кулінарного шоу в Києво-Печерській Лаврі.

Також ми писали, що учасник нацвідбору на "Євробачення-2025" осоромився через прослуховування російських пісень.