Даша Квиткова и Никита Добрынин показались вместе на публике — фото

Даша Квиткова и Никита Добрынин. Фото: пресс-служба

Бывшие супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова неожиданно появились вместе. Телеведущий и блогер воссоединились во время инвента.

Инфлюэнсер провела свое большое благотворительное мероприятие "Под подушкой".

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Уже второй год подряд ко Дню святого Николая блогер совместно с фондом "Таблеточки" организует благотворительное мероприятие, направленное на сбор средств на лечение детей с онкологией.

Даша Квиткова. Фото: пресс-служба

В качестве ведущего мероприятия Квиткова пригласила своего бывшего мужа. Как признался Добрынин, он сразу согласился на предложение экс-жены.

"Этот вечер стал для меня настоящим примером того, как искреннее желание помочь может объединить столько неравнодушных людей. Когда видишь улыбки детей, чувствуешь, что все это ради них, ради их будущего. Особенно трогательно было видеть, как гости объединялись ради общей цели: от интерактивов до барахолки, каждая активность помогала собирать средства для тех, кто в этом больше всего нуждается", — сказал ведущий.

Никита Добрынин. Фото: пресс-служба

В общем, на благотворительное мероприятие было приглашено немало звезд, которые помогли Квитковой собрать необходимые средства. Среди приглашенных артистов были: KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, ROXOLANA, Злата Огневич, Alena Omargalieva, Мишель Андраде, KORNEL, NIСOLE, KLER и группа MOLODI.

За вечер на благотворительную миссию удалось собрать полтора миллиона гривен. Кроме того, продолжается одноименная национальная кампания — до конца года можно приобрести благотворительные товары от брендов-партнеров и приобщиться таким образом к помощи.

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