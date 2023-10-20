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Латвійський співак Маркус Ріва випустив україномовний трек

20 жовтня 2023 17:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Латвійський співак Маркус Ріва випустив україномовний трек
Співак Маркус Ріва. Фото: менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Влітку латвійський співак Маркус Ріва приїхав до Києва, щоб підтримати та допомогти Україні. Ця подорож надихнула артиста випустити пісню українською мовою — "Алгоритм".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Новий трек має дуже швидкий BPM — це показник ударів в секунду в музиці, що має сильну швидкість виконання чи відтворення музики. Наразі це світовий тренд, що започаткувався в Америці і швидко поширюється Європою. Артист один з перших в Україні зробив поп-трек у дуже швидкому темпі навіть для танцювальної музики.

 

"Мій візит у літній та дорогий моєму серцю Київ, зустріч із сильними та життєрадісними українцями надихнули мене на ще один трек українською. Це мій другий трек, записаний українською мовою", — ділиться Маркус Ріва.

Пісня "Алгоритм" - це другий сингл з майбутнього альбому "MADE IN UA".

"Алгоритм" — це експерeментальний трек для Маркуса Ріва, в якому він видозмінює напрямок своєї творчості. Артист продовжує робити танцювальну поп-музику у поєднанні з ліричними текстами про кохання та мелодійним виконанням. Але звучання нового синглу — це новий напрямок та тренд у світовій музиці. Це повернення музичного стилю, що був актуальним 20 років тому.

 

Співак Маркус Ріва. Фото: менеджмент артиста.
Співак Маркус Ріва. Фото: менеджмент артиста.

Разом із піснею співак презентує стильне та атмосферне денс-відео. Це поєднання чорно-білих кадрів, кадрів VHS та fashion-образів співака.

Раніше Жадан, Квіткова та парамедикиня "Пташка" завітали на презентацію кліпу рок-співачки.

Нагадаємо, раніше музикант та бітбоксер гурту Kalush Orchestra Віталій Дужик зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Євгенії.

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