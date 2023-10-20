Латвийский певец Маркус Рива выпустил украиноязычный трек

Певец Маркус Рива. Фото: менеджмент артиста.

Летом латвийский певец Маркус Рива приехал в Киев, чтобы поддержать и помочь Украине. Это путешествие вдохновило артиста выпустить песню на украинском языке — "Алгоритм".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Новый трек имеет очень быстрый BPM — это показатель ударов в секунду в музыке, имеющий сильную скорость исполнения или воспроизведения музыки. В настоящее время это мировой тренд, начавшийся в Америке и быстро распространяющийся по Европе. Артист один из первых в Украине выпустил поп-трек в очень быстром темпе даже для танцевальной музыки.

"Мой визит в летний и дорогой моему сердцу Киев, встреча с сильными и жизнерадостными украинцами вдохновили меня на еще один трек на украинском. Это мой второй трек, записанный на украинском языке", — делится Маркус Рива.

Песня "Алгоритм" — это второй сингл из будущего альбома "MADE IN UA".

"Алгоритм" — это экспериментальный трек для Маркуса Ривы, в котором он видоизменяет направление своего творчества. Артист продолжает делать танцевальную поп-музыку в сочетании с лирическими текстами о любви и мелодичным исполнением. Но звучание нового сингла — это новое направление и тренд в мировой музыке. Это возвращение музыкального стиля, актуального 20 лет назад.

Певец Маркус Рива. Фото: менеджмент артиста.

Вместе с песней певец представляет стильное и атмосферное денс-видео. Это сочетание черно-белых кадров, кадров VHS и fashion образов певца.

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