Ледь живі лишились — блогер Дмитро Варварук потрапив у серйозну ДТП

Блогер Дмитро Варварук після ДТП. Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Відомий блогер з Францівщини Дмитро Варварук потрапив в автомобільну аварію, коли їхав вранці зі Львова до Києва. ДТП сталося у Житомирській області, на місце пригоди викликали швидку та поліцію.

Про це блогер розповів у своєму Instagram.

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"Подякуй богу, що взяв грошима"

Блогер-мільйонник Дмитро Варварук цього ранку вирушив зі Львова до Києва. Свою поїздку транслював у сторіс в Instagram, адже готував підписників, що у його подорожі буде щось цікаве. Він навіть до виїзду створив опитування, у якому спитав, чи доїдуть вони добре.

Скриншот зі сторіс instagram.com/dima_varvaruk

Блогер вирушив у дорогу з другом на новому BMW незвичного блискучого кольору з номерами "хайп".

У Житомирській області за кермо пересів Дмитро. Йшов дощ, і хлопці потрапили у страшну аварію.

"Як сказав мій знайомий: "Подякуй богу, що взяв грошима". Не знаю, що сказати. Відійду емоційно, вийду в сторіз. Бо поки в мене шок…" — розповів Дмитро.

Він також поділився, що на місце ДТП викликали "швидку" і поліцію, також опублікував фото з місця аварії.

Скриншот зі сторіс instagram.com/dima_varvaruk

Судячи з фото, машину занесло і винесло з дороги на узбіччя, де вона врізалася у залізний стовп. На щастя, всі залишилися живі.

Нагадаємо, відомий український репер показав загибель у ДТП в новому кліпі.

Також ми писали, що потерпіла в ДТП з Квітковою розповіла подробиці аварії та про те, що врятувало їй життя.