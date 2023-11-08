Ледь живі лишились — блогер Дмитро Варварук потрапив у серйозну ДТП
Відомий блогер з Францівщини Дмитро Варварук потрапив в автомобільну аварію, коли їхав вранці зі Львова до Києва. ДТП сталося у Житомирській області, на місце пригоди викликали швидку та поліцію.
Про це блогер розповів у своєму Instagram.
"Подякуй богу, що взяв грошима"
Блогер-мільйонник Дмитро Варварук цього ранку вирушив зі Львова до Києва. Свою поїздку транслював у сторіс в Instagram, адже готував підписників, що у його подорожі буде щось цікаве. Він навіть до виїзду створив опитування, у якому спитав, чи доїдуть вони добре.
Блогер вирушив у дорогу з другом на новому BMW незвичного блискучого кольору з номерами "хайп".
У Житомирській області за кермо пересів Дмитро. Йшов дощ, і хлопці потрапили у страшну аварію.
"Як сказав мій знайомий: "Подякуй богу, що взяв грошима". Не знаю, що сказати. Відійду емоційно, вийду в сторіз. Бо поки в мене шок…" — розповів Дмитро.
Він також поділився, що на місце ДТП викликали "швидку" і поліцію, також опублікував фото з місця аварії.
Судячи з фото, машину занесло і винесло з дороги на узбіччя, де вона врізалася у залізний стовп. На щастя, всі залишилися живі.
Нагадаємо, відомий український репер показав загибель у ДТП в новому кліпі.
Також ми писали, що потерпіла в ДТП з Квітковою розповіла подробиці аварії та про те, що врятувало їй життя.
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