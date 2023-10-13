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Відомий український репер показав загибель у ДТП в новому кліпі: відео

13 жовтня 2023 09:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відомий український репер показав загибель у ДТП в новому кліпі: відео
Репер ХАС. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Блогер та репер ХАС випустив драматичне відео на трек "Цілуй мене" з нового романтичного мініальбому "Любов на любов", за сюжетом якого артист гине в автокатастрофі.

Відповідний кліп доступний для перегляду на YouTube-каналі виконавця. 

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За словами 32-річного виконавця, нова пісня про той етап стосунків, коли ти бачиш, як на тебе дивляться і вдають, що люблять. І ти розумієш, що це не те, чого ти хочеш, але заспокоюєш себе, що це те, на що ти на цей час заслужив.

"Цим відео ми хотіли донести те, що ми всі дуже переоцінюємо себе в житті інших. Ми думаємо, що коли нас не стане, то життя зупиниться. Насправді це не так. Проходить час, біль стихає, життя продовжується далі і люди продовжують жити далі", — прокоментував прем’єру  ХАС.

Режисером кліпу став Олександр Хоменко, який вже співпрацював з ХАСом та відомий завдяки відеороботі "Не продам".

"Зазвичай, коли знімають кліп, то йдуть двома шляхами. Якщо пісня слабка за наповненням, то намагаються якось ускладнити сюжет. Якщо текстово пісня має в собі якусь історію, складність, то намагаються не навантажувати сюжет і зробити його простішим, наприклад показати у відео те, про що співається в пісні. Ми пішли найскладнішим шляхом. "Цілуй мене" емоційно та за змістом досить важка пісня, і сюжет відео на неї розповідає теж непросту історію. Тобто це тримає увагу глядача і на словах пісні, і на самій картинці", — каже артист про роботу над відео.

Назва мініальбом "Любов на любов" — це гра слів. Хтось розуміє її як любов, помножену на любов, хтось — як любов, обміняну на іншу любов. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська режисерка Таню Муіньо зняла відвертий кліп для американського співака, актора Ленні Кравіца. Також ми розповідали, що Віра Брежнєва в корсеті презентувала відео на нову україномовну пісню.

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