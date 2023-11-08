Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Еле живы остались — блогер Дмитрий Варварук попал в серьезное ДТП arrow

Еле живы остались — блогер Дмитрий Варварук попал в серьезное ДТП

8 ноября 2023 17:02
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Едва живы остались — блоггер Дмитрий Варварук попал в серьезное ДТП
Блогер Дмитрий Варварук после ДТП. Фото: instagram.com/dima_varvaruk
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Известный блогер из Франковской области Дмитрий Варварук попал в автомобильную аварию, когда ехал утром из Львова в Киев. ДТП произошло в Житомирской области, на место происшествия вызвали скорую и полицию.

Об этом блогер рассказал в своем Instagram.

Читайте также:

"Слава Богу, что взял деньгами"

Блогер-миллионник Дмитрий Варварук этим утром отправился из Львова в Киев. Свою поездку транслировал в Instagram, ведь готовил подписчиков, что в его путешествии будет что-то интересное. Он даже до выезда создал опрос, в котором спросил, доедут ли они хорошо.

 

Дмитрий Варварук
Скриншот со сторис instagram.com/dima_varvaruk

Блогер отправился в путь с другом на новом BMW необычного блестящего цвета с номерами "хайп".

В Житомирской области за руль пересел Дмитрий. Шел дождь, и ребята попали в страшную аварию.

 

"Как сказал мой знакомый: "Слава Богу, что взял деньгами". Не знаю, что сказать. Отойду эмоционально, выйду в сторис. Потому что пока у меня шок…" — рассказал Дмитрий.

 

Он также поделился, что на место ДТП вызвали "скорую" и полицию, также опубликовал фото с места аварии.

 

Дмитрий Варварук
Скриншот со сторис instagram.com/dima_varvaruk

Судя по фото, машину занесло и вынесло с дороги на обочину, где она врезалась в железный столб. К счастью, все остались живы.

Напомним, известный украинский рэпер показал гибель в ДТП в новом клипе.

Также мы писали, что потерпевшая в ДТП с Квитковой рассказала подробности аварии и о том, что спасло ей жизнь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Актуальное по теме