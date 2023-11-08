Едва живы остались — блоггер Дмитрий Варварук попал в серьезное ДТП

Блогер Дмитрий Варварук после ДТП. Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Известный блогер из Франковской области Дмитрий Варварук попал в автомобильную аварию, когда ехал утром из Львова в Киев. ДТП произошло в Житомирской области, на место происшествия вызвали скорую и полицию.

Об этом блогер рассказал в своем Instagram.

Читайте также:

"Слава Богу, что взял деньгами"

Блогер-миллионник Дмитрий Варварук этим утром отправился из Львова в Киев. Свою поездку транслировал в Instagram, ведь готовил подписчиков, что в его путешествии будет что-то интересное. Он даже до выезда создал опрос, в котором спросил, доедут ли они хорошо.

Скриншот со сторис instagram.com/dima_varvaruk

Блогер отправился в путь с другом на новом BMW необычного блестящего цвета с номерами "хайп".

В Житомирской области за руль пересел Дмитрий. Шел дождь, и ребята попали в страшную аварию.

"Как сказал мой знакомый: "Слава Богу, что взял деньгами". Не знаю, что сказать. Отойду эмоционально, выйду в сторис. Потому что пока у меня шок…" — рассказал Дмитрий.

Он также поделился, что на место ДТП вызвали "скорую" и полицию, также опубликовал фото с места аварии.

Скриншот со сторис instagram.com/dima_varvaruk

Судя по фото, машину занесло и вынесло с дороги на обочину, где она врезалась в железный столб. К счастью, все остались живы.

Напомним, известный украинский рэпер показал гибель в ДТП в новом клипе.

Также мы писали, что потерпевшая в ДТП с Квитковой рассказала подробности аварии и о том, что спасло ей жизнь.