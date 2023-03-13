Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією
У Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Світській захід відвідала й голлівудська акторка, співачка Леді Гага. На червоній доріжці, яка цього року була кольору шампань, з зіркою стався невеликий конфуз.
Відео з ним стало вірусним у соцмережі TikTok.
-
Від серії потужних землетрусів у Туреччині загинули понад 48 тисяч людей
-
Ексклюзивні кадри: Зеленський показав потужні фото українських захисників на лінії фронту
-
У Непалі заборонили туристам мандрувати національними парками без гідів
-
Влада Києва була готова оголосити евакуацію через масовані удари рф в січні, — Кличко
-
Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі
-
Герой, страчений окупантами за слова "Слава Україні", виявився громадянином Молдови
-
В Україні пропонують заборонити евакуацію автомобілів під час війни: що передувало
-
Прокуратура Миколаївщини розпочала розслідування за фактом ранкового обстрілу
-
ПриватБанк знімає чималі відсотки із деяких карток: що відомо
-
До України намагалися ввезти 37 млн грн, вкрадених на окупованих територіях: деталі схеми
Деталі
Традиційно, на знаменитостей у кінотеатрі Dolby (Лос-Анджелес, США), в якому проходить церемонія "Оскар", чекають десятки папараці. Один з них не втримався на ногах, коли повз нього пройшла Леді Гага. Чоловік впав на доріжку.
Суперзірка миттєво підбігла до нього та допомогла встати. Втім, фотограф, який вочевидь не очікував на таку зіркову підтримку, подякував їй та кілька разів енергійно доторкнувся до її стегна. Це неабияк сконфузило Леді Гагу, вона дивно подивилась на папараці, розвернулась та пішла. Менш ніж за пів доби відео набрало два мільйони переглядів та стало одним з найобговорюваніших у соцмережі.
Lady Gaga ran to help a photographer who fell at the #Oscars pic.twitter.com/czfGHvN29s— Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2023
Нагадаємо, раніше ми показували найяскравіші та найцікавіші образи знаменитостей на премії "Оскар-2023". Також ми розповідали, що на кіноцеремонії наживо виступила американо-барбадоська співачка Ріанна, яка очікує на появу другої дитини.