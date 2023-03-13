Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Акторка, співачка Леді Гага на доріжці "Оскар-2023"

У Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Світській захід відвідала й голлівудська акторка, співачка Леді Гага. На червоній доріжці, яка цього року була кольору шампань, з зіркою стався невеликий конфуз.

Відео з ним стало вірусним у соцмережі TikTok.

Деталі

Традиційно, на знаменитостей у кінотеатрі Dolby (Лос-Анджелес, США), в якому проходить церемонія "Оскар", чекають десятки папараці. Один з них не втримався на ногах, коли повз нього пройшла Леді Гага. Чоловік впав на доріжку.

Суперзірка миттєво підбігла до нього та допомогла встати. Втім, фотограф, який вочевидь не очікував на таку зіркову підтримку, подякував їй та кілька разів енергійно доторкнувся до її стегна. Це неабияк сконфузило Леді Гагу, вона дивно подивилась на папараці, розвернулась та пішла. Менш ніж за пів доби відео набрало два мільйони переглядів та стало одним з найобговорюваніших у соцмережі.

Lady Gaga ran to help a photographer who fell at the #Oscars pic.twitter.com/czfGHvN29s — Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2023

Нагадаємо, раніше ми показували найяскравіші та найцікавіші образи знаменитостей на премії "Оскар-2023". Також ми розповідали, що на кіноцеремонії наживо виступила американо-барбадоська співачка Ріанна, яка очікує на появу другої дитини.