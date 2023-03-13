Леди Гага бросилась на помощь фотографу на дорожке "Оскар-2023": тот шокировал певицу реакцией

Актриса, певица Леди Гага на дорожке "Оскар-2023"

В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. Светское мероприятие посетила и голливудская актриса, певица Леди Гага. На красной дорожке, которая в этом году была цвета шампань, со звездой произошел небольшой конфуз.

Видео с ним стало вирусным в соцсети TikTok.

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Традиционно знаменитостей в кинотеатре Dolby (Лос-Анджелес, США), в котором проходит церемония "Оскар", ждут десятки папарацци. Один из них не удержался на ногах, когда мимо него прошла Леди Гага. Мужчина упал на дорожку.

Суперзвезда мгновенно подбежала к нему и помогла подняться. Впрочем, фотограф, явно не ожидавший такой звездной поддержки, поблагодарил ее и несколько раз энергично прикоснулся к ее бедру. Это сконфузило Леди Гагу, она странно посмотрела на папарацци, развернулась и ушла. Менее чем за половину дня видео набрало два миллиона просмотров и стало одним из самых обсуждаемых в соцсети.

Lady Gaga ran to help photographer, который вязает на #Oscars pic.twitter.com/czfGHvN29s - Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2023

Напомним, ранее мы показывали самые яркие и интересные образы знаменитостей на премии "Оскар-2023". Также мы рассказывали, что на киноцеремонии вживую выступила американо-барбадосская певица Рианна, которая ожидает появления второго ребенка.