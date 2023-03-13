Найяскравіші сукні та образи на премії Оскар 2023

Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"
У Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Урочистий захід відвідали сотні знаменитостей, які не один тиждень обирали образи. Хоч премія пройшла й без скандалів та бійок, зірки потішили глядачів яскравими сукнями, костюмами та аксесуарами. Не обійшлось і без українських модних брендів.
Новини.LIVE покаже найцікавіші образи селебрітіс на "Оскар-2023".
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Леді Гага
Ріанна
Єва Лонгорія
Ніколь Кідман
Геллі Беррі
Ешлі Ґрем
Сальма Гаєк
Джессіка Честейн
Кейт Бланшетт
Ден Кван
Кейт Гадсон
Мішель Єо
Джеймі Лі Кертіс
Tems
Не обійшлось на церемонії премії "Оскар" й без українських брендів. Нігерійська співачка Tems завітала на світський захід в неймовірній сукні українського бренду Lever Couture.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітна американо-барбадоська співачка Ріанна виступила наживо на премії "Оскар-2023". Також ми розповідали про всіх переможців премії "Оскар-2023".
Фото: Reuters