Леді Гага показала фото без макіяжу

Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Співачка Леді Гага звикла вражати яскравими та сміливими образами. Цього разу зірка порадувала прихильників своїм домашнім фото без косметики.

Зірка запостила світлину на своїй сторінці у Instagram.

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Фото співачка зробила з нагоди презентації авторської інії косметики. На знімку артистка позує на дивані з розпущеним волоссям.

Співачка раніше розповідала, що на її ставлення до косметики вплинула мама.

"Мої ранні спогади про мейкап — спостереження за мамою, коли вона збиралася на роботу та наносила косметику. Вона у моїх очах була надлюдиною. Мама сказала мені: "Піклуйся про себе. Ти маєш виглядати гламурною". Але це не тільки про зовнішність. Я наносила багато косметики, але почувалася все одно жахливо всередині. Та макіяж дійсно допомагав мені багато разів. Він підіймав мій дух та ставав у пригоді, коли я стикалася з труднощами у житті", — розповіла артистка в інтерв'ю виданню Grazia.

Зірка випускає косметичну лінію у Великій Британії.

"Знаю, що прославилась завдяки яскравому макіяжу. Тепер я не просто ношу макіяж, створюю його. Я частина великого процесу. Часто приїжджала до Великої Британії з концертом, але цього разу я приїду туди з косметикою", — поділилася співачка про свій новий проект.

Нагадаємо, у 2023 році сестра Кім Кардаш’ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи $680 мільйонів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у $1.2 мільярди.

Раніше Forbes визнав Кайлі наймолодшою жінкою-мільярдером. Кайлі Дженнер започаткувала власну лінію косметики у 2015 році. Дівчина інвестувала 250 тисяч доларів, які заробила працюючи моделлю. У січні 2020 року вона продала 51% відсоток акцій компанії.

Раніше Дженніфер Лопес продемонструвала свої принади у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.