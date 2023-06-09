Леді Гага показала фото без макіяжу
Співачка Леді Гага звикла вражати яскравими та сміливими образами. Цього разу зірка порадувала прихильників своїм домашнім фото без косметики.
Зірка запостила світлину на своїй сторінці у Instagram.
Фото співачка зробила з нагоди презентації авторської інії косметики. На знімку артистка позує на дивані з розпущеним волоссям.
Співачка раніше розповідала, що на її ставлення до косметики вплинула мама.
"Мої ранні спогади про мейкап — спостереження за мамою, коли вона збиралася на роботу та наносила косметику. Вона у моїх очах була надлюдиною. Мама сказала мені: "Піклуйся про себе. Ти маєш виглядати гламурною". Але це не тільки про зовнішність. Я наносила багато косметики, але почувалася все одно жахливо всередині. Та макіяж дійсно допомагав мені багато разів. Він підіймав мій дух та ставав у пригоді, коли я стикалася з труднощами у житті", — розповіла артистка в інтерв'ю виданню Grazia.
Зірка випускає косметичну лінію у Великій Британії.
"Знаю, що прославилась завдяки яскравому макіяжу. Тепер я не просто ношу макіяж, створюю його. Я частина великого процесу. Часто приїжджала до Великої Британії з концертом, але цього разу я приїду туди з косметикою", — поділилася співачка про свій новий проект.
Нагадаємо, у 2023 році сестра Кім Кардаш’ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи $680 мільйонів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у $1.2 мільярди.
Раніше Forbes визнав Кайлі наймолодшою жінкою-мільярдером. Кайлі Дженнер започаткувала власну лінію косметики у 2015 році. Дівчина інвестувала 250 тисяч доларів, які заробила працюючи моделлю. У січні 2020 року вона продала 51% відсоток акцій компанії.
Раніше Дженніфер Лопес продемонструвала свої принади у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.