Кардаш'ян: кого с сестер Forbs визнав мільярдеркою

Сестри Кардш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Сестри Кардаш’ян завжди вміли заробляти великі гроші. Цього року Forbes назвав, хто у родині зірок реаліті-шоу найзаможніший.

Про це пише New York Post.

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Гроші від одягу та косметики

У 2023 році сестра Кім Кардаш’ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи $680 мільйонів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у $1.2 мільярди.

Раніше Forbes визнав Кайлі наймолодшою жінкою-мільярдером. Кайлі Дженнер започаткувала власну лінію косметики у 2015 році. Дівчина інвестувала 250 тисяч доларів, які заробила працюючи моделлю. У січні 2020 року вона продала 51% відсоток акцій компанії.

До речі, Кім Кардаш’ян теж втратила частину прибутку минуло року. У 2022 вона мала $1.8 мільярди. Більшість її прибутку від лінії одягу та косметики, які має зірка.

Минулого року Ріанна стала наймолодшою мільярдеркою. Цього разу співачка на 20 місці рейтингу Forbes, заробивши за 2022 рік $1.4 мільярди. Також Ріанну визнали найбагатшою жінкою у музичній індустрії, на другому місці Тейлор Свіфт, яка заробила $740 мільйони.

Раніше оприлюднили список акторок, які заробляють найбільше. Цього року перше місце посіла "Білявка у законі" Різ Візерспун.

Нагадаємо, Елтон Джон минулого року заробив рекордну суму за концертний тур, майже 600 мільйонів доларів. За ним слідом йде Ед Ширан зі своїм туром Divide.