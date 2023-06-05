Дженніфер Лопес у купальнику засвітила сідниці

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Акторка та співачка Дженніфер Лопес відома своїми апетитними формами. Цього разу у всій красі продемонструвала свої принади у рекламі бальзами для догляду за сідницями.

Про це пише Daily Mail.

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Лопес знялась у рекламі власного бренду з догляду за тілом. Знаменитість похизувалась фігурою у купальнику та з мінімумом макіяжу. Свою косметичну лінію артистка запустила у 2021 році.

Лопес встигає займатися одразу кілька бізнесами. Нещодавно вона започаткувала алкогольний бізнес, за що її розкритикували, адже вона не вживає алкоголь. Бренд красуня назвала на честь свого прізвиська Делола, яким її багато років називають близькі друзі.

Факт старту бізнесу пов'язаного з алкоголем викликав неоднозначні думки серед прихильників зірки ще й через те, що її чоловік, актор Бен Аффлек у минулому мав алкогольну залежність.

До речі, нещодавно Лопес з чоловіком Беном Аффлеком купила будинок за $60.85 мільйонів. У маєтку 12 кімнат та 24 вбиральні. Зірки заплатили за нерухомість готівкою.

Дженніфер Лопес та Бенн Аффлек одружились у 2022 році. Пара була вже заручена 17 років. Актори зустрічались у 2002 році, але після заручин розійшлися у 2004 році. Аффлек одружився з акторкою Дженніфер Гарнер, з якою має трьох дітей. А Дженніфер Лопес вийшла заміж за Марка Ентоні, з яким народила доньку та сина. Попередні шлюби Бена та Дженніфер закінчились розлученням.

Раніше стала відома вся правда про шлюб відомого американського актора Бена Аффлека та співачки Дженніфер Лопес. Виявляється, що, не дивлячись на постійні конфлікти, між актором та співачкою нічого не відбувається поганого.

Також ми повідомляли про те, що актор Бен Аффлек та співачка Дженніфер Лопес зробили парні татуювання.