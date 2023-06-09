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Леди Гага показала фото без макияжа

9 июня 2023 20:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Леди Гага показала фото без макияжа
Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Леди Гага привыкла поражать яркими и смелыми образами. На этот раз звезда порадовала поклонников своим домашним фото без косметики.

Звезда запостила фотографию на своей странице в Instagram.

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Фото певица сделала по случаю презентации авторской косметики. На снимке артистка позирует на диване с распущенными волосами.

Певица ранее рассказывала, что на ее отношение к косметике повлияла мама.

"Мои ранние воспоминания о мейкапе — наблюдение за мамой, когда она собиралась на работу и наносила косметику. Она в моих глазах была сверхчеловеком. Мама сказала мне: "Заботься о себе. Ты должна выглядеть гламурной". Но это не только о внешности. Я наносила много косметики, и чувствовала себя все равно ужасно внутри. Но макияж действительно помогал мне много раз. Он поднимал мой дух и пригодился, когда я сталкивалась с трудностями в жизни", — рассказала артистка в интервью изданию Grazia.

Звезда выпускает косметическую линию в Великобритании.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lady Gaga (@ladygaga)

"Знаю, что прославилась благодаря яркому макияжу. Теперь я не просто ношу макияж, я создаю его. Я часть большого процесса. Часто приезжала в Великобританию с концертом, но на этот раз я приеду туда с косметикой", — поделилась певица о своем новом проекте.

Напомним, в 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея $680 миллионов. Ким опередила младшую сестру, поднявшись на 21 место с состоянием в $1.2 миллиарда.

Ранее Forbes признал Кайли самой молодой женщиной-миллиардером. Кайли Дженнер основала собственную линию косметики в 2015 году. Девушка инвестировала 250 тысяч долларов, которые заработала, работая моделью. В январе 2020 года она продала 51% акций компании.

Ранее Дженнифер Лопес во всей красе продемонстрировала свои прелести в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

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