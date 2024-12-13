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Леся Нікітюк зізналася, чи продає свої відверті фото на OnlyFans

13 грудня 2024 13:59
Марія Покровська - Редактор
Леся Нікітюк зізналася, чи має акаунт на OnlyFans — відео
Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Марія Покровська - Редактор

Телеведуча Леся Нікітюк заговорила про несподіваний додатковий прибуток. Зірка зізналася, чи дійсно зареєструвалася на популярній платформі OnlyFans, де за платну підписку користувачі діляться контентом зі своєю аудиторією.

Зізнанням знаменитість поділилася під час ефіру програми "Хто зверху". 

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Леся Нікітюк відповіла, чи продає фото на OnlyFans

Платформа набрала популярності, як ресурс "для дорослих", де користувачі готові поділитися своїми відвертими фото та відео за так званий донат.

Багато зірок теж не проти заробити зайву копієчку, показавши фанам трошки більше. Нікітюк відповіла, чи має власний акаунт у соцмережі.

"Я зареєструвалася на OnlyFans та продаю там свої фотографії, закриваючи при цьому своє обличчя. Я усюди зареєстрована. Я у своїй найкращій формі, чому б не скористатися можливістю", — сказала під час програми Нікітюк.

Однак пізніше в ефірі зірка все ж зізналася, що самостійно не викладала своїх відвертих фото у мережу. А акаунт на платформі з її ім'ям насправді належить комусь іншому.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк стала жертвою шахраїв, які намагалися використати її ім'я заради заробітку.

Раніше ми писали, що бойфренд Лесі Нікітюк показав свої навички на полігоні.

соцмережі Леся Нікітюк українські зірки відверті фото OnlyFans

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