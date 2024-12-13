Леся Никитюк призналась, есть ли у нее аккаунт на OnlyFans — видео

Леся Никитюк призналась, продает ли откровенные фото на OnlyFans
Телеведущая Леся Никитюк заговорила о неожиданной дополнительной прибыли. Звезда призналась, действительно ли зарегистрировалась на популярной платформе OnlyFans, где за платную подписку пользователи делятся контентом со своей аудиторией.
Признание знаменитость поделилась во время эфира программы "Кто сверху".
Леся Никитюк ответила, продает ли фото на OnlyFans
Платформа набрала популярность как ресурс "для взрослых", где пользователи готовы поделиться своими откровенными фото и видео за так называемый донат.
Многие звезды тоже не прочь заработать лишнюю копеечку, показав фанам немного больше. Никитюк ответила, имеет ли аккаунт в соцсети.
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"Я зарегистрировалась на OnlyFans и продаю там свои фотографии, закрывая при этом свое лицо. Я везде зарегистрирована. Я в своей лучшей форме, почему бы не воспользоваться возможностью", — сказала во время программы Никитюк.
Однако позже в эфире звезда все же призналась, что самостоятельно не выкладывала свои откровенные фото в сеть. А аккаунт на платформе с ее именем на самом деле принадлежит кому-то другому.
Напомним, недавно Леся Никитюк стала жертвой мошенников, пытавшихся использовать ее имя ради заработка.
Раньше мы писали, что бойфренд Леси Никитюк показал свои навыки на полигоне.
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